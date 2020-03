Il Comune di Venezia ricerca una figura da inserire come insegnante Scuola di infanzia. L'assunzione avviene tramite la formazione di un elenco di personale a tempo determinato. Il termine per l'invio della candidatura è il 30 giugno 2020. L'università di Verona ha emanato un bando per assumere un Professore di prima fascia, settore concorsuale 13/a1 - Economia Politica. Il termine per inviare la propria candidatura è il 19 marzo. Le Offerte di lavoro, rivolte a coloro che vogliono presentare la propria candidatura per la posizione di insegnante di scuola d'infanzia, che per quella di Professore I° fascia, prevedono che i candidati devono essere in possesso dei requisiti necessari già al momento dell'invio della propria candidatura.

Insegnante scuola d'infanzia: requisiti e specifiche

Gli aspiranti candidati per la posizione di insegnante di scuola d'infanzia devono possedere i seguenti requisiti: avere la cittadinanza italiana o appartenere ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea; avere un'età non inferiore ai diciotto anni, ma non aver superato l'età pensionabile secondo le disposizioni di legge vigenti; possedere idoneità psico-fisica al ruolo per il quale si invia la candidatura. I requisiti citati nelle righe precedenti devono essere già posseduti al momento dell'invio della domanda di ammissione.

Le specifiche necessarie legate all'avviso emanato dal Comune di Venezia per divenire insegnante scuola d'infanzia sono le seguenti: l'elenco disposto a seguito del suddetto avviso viene usato in subordine allo scorrimento, senza esito, delle graduatorie ad oggi vigenti, che permangono efficaci. Le suddette sono state bandite dal Comune di Venezia con i seguenti codici: 07TD/2017; 06TD/2018; 07TD/2018; graduatoria concorso pubblico approvata con determinazione n.

2339 del 28/10/2019. Lo stipendio a seguito della determinazione di una contratto di lavoro ammonta alla somma annua di 20.344,07, in aggiunta si considerano le seguenti voci: rateo della tredicesima mensilità e all'indennità di comparto.

Professore I° fascia: requisiti e valutazione titoli

Coloro che vogliono inviare la loro candidatura spontanea per il bando di concorso per divenire Professore di prima fascia, settore concorsuale 13/a1 - Economia Politica, bandito dal Comune di Verona, devono essere in possesso dei seguentI requisiti: abilitazione scientifica nazionale, per uno dei settori concorsuali ricompresi nel macrosettore e per le funzioni di professore di I° fascia; professori di I fascia che prestano già servizio presso altri Atenei; studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione equipollente.

La Commissione esaminatrice, al fine di valutare quale tra i candidati sia idoneo a ricoprire il ruolo messo a bando dal concorso pubblico dal Comune di Verona, effettua una valutazione che compara le candidature tenendo conto di quanto segue: le pubblicazioni scientifiche di ogni candidato, il curriculum presentato, ovvero delle esperienze precedentemente maturate e dell'attività didattica. Se si rende necessario l'indire di una prova atta a saggiare le capacità dei candidati compresa la conoscenza di una lingua straniera. Si specifica che un'eventuale prova viene resa nota attraverso il sito del Comune di Verona e affissi almeno 20 giorni sull'Albo Ufficiale.

Come candidarsi ad ognuno dei due bandi

Coloro che desiderano candidarsi per il bando-avviso atto alla formazione di una graduatoria per assumere a tempo determinato un insegnante scuola d'infanzia possono farlo come segue: recandosi sul sito del Comune di Venezia e inviando una mail all'indirizzo specifico; al medesimo va allegata la ricevuta del pagamento di euro 10,00 equivalente alla tassa di partecipazione, copia del proprio documento di identità e dei titoli posseduti. Chi vuole candidarsi per la posizione di professore di I° fascia settore concorsuale 13/a1 - Economia Politica deve recarsi sul sito dell'Università di Verona e seguire la procedura guidata alla quale vanno allegati copia del proprio documento di identità e del proprio curriculum.