Iperal è un marchio della grande distribuzione nato nel 1986 e diffuso in 8 province della Lombardia. Per gestire i suoi negozi assume regolarmente lavoratori, infatti, nell'ultimo periodo ha inserito offerte di lavoro nella pagina web del suo sito dedicata alle carriere. Tramite la stessa è possibile candidarsi online, senza limiti di scadenza, ad esempio alle posizioni di addetto ortofrutta, lattici e macelleria. Tuttavia queste sono solo alcune delle posizioni aperte.

Tre reparti in cui Iperal cerca personale

Come anticipato, Iperal continua anche questi giorni a selezionare online determinate figure lavorative. Ciò che hanno in comune due delle posizioni in questione è che l'azienda non richiede esperienza precedente per essere assunti.

La prima richiesta riguarda gli addetti al reparto di ortofrutta per il supermercato di Scanzorosciate, in provincia di Bergamo. Il ruolo prevede che il lavoratore dovrà occuparsi di sistemare i prodotti ortofrutticoli nelle apposite postazioni dopo averle spostate dalla cella frigorifera con l'apposito mezzo, rifornire le stesse ordinando ciò che serve e controllando tutto ciò che è scaduto.

Oltre al discorso dell'esperienza pregressa menzionato sopra, i candidati dovranno mostrarsi disponibili a turni di lavoro flessibili, anche nei giorni festivi ed essere predisposti e motivati a lavorare in questo settore. Per quanto riguarda l'inquadramento lavorativo, al neo assunto verrà somministrato un contratto di apprendistato, sia a tempo pieno che parziale, che durerà 3 anni, o in alternativa uno stage di 6 mesi il cui compenso verrà rimborsato mensilmente.

Altro caso è la ricerca di addetti al reparto latticini e surgelati per il negozio di Treviolo, sempre in provincia di Bergamo. Anche qui il candidato dovrà dedicarsi all'allestimento del banco di tale merce, rifornendolo quando è necessario e usando il transpallet per trasferire i prodotti dal frigo. I requisiti e il contratto di lavoro sono gli stessi della posizione di cui si è parlato sopra.

Infine, vi è il reparto macelleria del punto vendita di Como per il quale l'azienda richiede persone in grado di gestire la postazione delle carni e di utilizzare sistemi informatici per effettuare gli ordini.

Egli dovrà inoltre assicurare l'igiene di locali e attrezzature secondo le regole dell'HCCP. Sui requisiti ricercati nel futuro dipendente rientra l'esperienza, poiché egli dovrà essere capace di consigliare il cliente su come cucinare i tagli di carne. Dovrà quindi avere una certa conoscenza del prodotto e in più anche una certa capacità di esaminare i dati. Tutto ciò andrà ad influire sullo stipendio il quale sarà commisurato al grado di esperienza acquisita in questa attività. C'è da aggiungere che il contratto di lavoro è a tempo indeterminato, full-time, e prevede anche ore di straordinario e nelle festività.

La domanda di lavoro online nei tre reparti

La candidatura online alle offerte di lavoro indicate in precedenza si può fare ricorrendo a un'apposita pagina del sito web di Iperal. La prima cosa da fare è digitare 'Iperal lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca e subito dopo sul link blu "Iperal Supermercati Annunci di lavoro". Tale azione condurrà direttamente all'elenco delle posizioni aperte. Cliccando sul titolo di uno dei ruoli di cui si è parlato prima potremo per prima cosa leggerne la descrizione e poi completare la domanda di lavoro tramite il pulsante arancione "Candidati".