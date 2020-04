Lidl è un marchio commerciale appartenente al gruppo Schwarz e si occupa della distribuzione di generi vari. Nel 1992 ha aperto il suo primo punto vendita italiano ad Arzignano, in provincia di Vicenza, e da allora ha avuto una grande espansione. Per fronteggiare la gestione dei suoi numerosi negozi sparsi sul territorio nazionale ogni mese questa azienda inserisce offerte di lavoro nel suo sito web. È da precisare subito che a causa del COVID-19 l'azienda seleziona il personale esclusivamente attraverso il suo sito web istituzionale.

Inoltre, tramite quest'ultimo è possibile candidarsi agli annunci senza limiti di scadenza. Per fare un esempio, attualmente sono richiesti: Capi filiale, commessi specializzati e contabili, ma ci sono anche altre posizioni aperte in varie zone d'Italia.

Esempi di offerte di lavoro: compiti, requisiti e contratto

Come anticipato, Lidl ha recentemente aperto posizioni lavorative nella sua pagina web dedicata alle carriere. Le stesse sono ricercate in varie località d'Italia e alcune hanno in comune il fatto di richiedere al candidato il possesso di esperienza precedente.

Un primo caso di cui parlare è la posizione di Capo filiale. Tale ruolo è richiesto per esempio per il punto vendita di Napoli e prevede che il lavoratore debba guidare un team di 15 dipendenti, assicurandosi che a loro venga impartito un adeguato addestramento. Egli dovrà inoltre impegnarsi a garantire che non manchi mai la merce, che gli ambienti siano igenizzati e che vengano raggiunti gli obiettivi di fatturato.

Tra i requisiti, oltre l'esperienza in ambiti simili, egli dovrà essere in possesso di una laurea economica e avere una predisposizione a relazionarsi con i suoi collaboratori e con i clienti. Per quanto riguarda l'inquadramento lavorativo, egli verrà impiegato in base a un contratto fisso e oltre a uno stipendio importante avrà diritto anche a benefici come l'auto aziendale e i ticket per il pasto.

Il secondo caso da affrontare è la ricerca di commessi specializzati e ne è un esempio la richiesta per il negozio di Pordenone. Nello specifico, i candidati dovranno essere in grado di coadiuvare o sostituire il Capo filiale nell'assegnazione dei turni di lavoro e nel controllo dei prezzi, dell'allestimento dei reparti e del rispetto delle regole Hccp. Tra i requisiti per essere selezionati vi sono: il possesso di almeno un diploma, esperienza nella vendita al dettaglio e la disponibilità a essere flessibili. Per questo tipo di commesso si prevede inoltre un contratto a tempo parziale, un compenso mensile calcolato al minuto e altri vantaggi decisi dall'azienda.

Infine, il terzo caso è la ricerca di collaboratori nella contabilità. Se si prende infatti come esempio la richiesta di addetti alla contabilità generale e del bilancio per la sede di Arcole, in provincia di Verona, il futuro dipendente dovrà dedicarsi ai rapporti con i soci in affari di Lidl e con gli uffici interni, e in più collaborerà alla stesura dei documenti contabili e di bilancio. L'azienda chiede che il selezionato abbia almeno un diploma da ragioniere, conosca le lingue inglese e tedesco, sappia usare il programma Excel e predilige chi abbia avuto esperienza lavorativa presso dottori commercialisti.

Per finire, l'inquadramento sarà a tempo determinato per 1 anno, con mensilità calcolata anche qui al minuto e altri eventuali benefici.

Le altre figure ricercate da Lidl

Per i suoi negozi sparsi in Italia si ricercano anche: operatori di filiale part-time (soprattutto per i soggetti appartenenti alle categorie protette), addetti vendita part-time e persone che vogliano partecipare a campagne di selezione online in giornate prestabilite, come quella indetta il 28 aprile 2020 per il Trentino Alto Adige.

Per quanto riguarda le posizioni per le sedi direzionali, Lidl cerca Legal specialist, ovvero persone interessate a collaborare con l'area legale dell'azienda.

Poi sono richiesti responsabili e collaboratori per gestire il call center adibito all'assistenza della clientela. E ancora persone che vogliano lavorare come assistenti di direzione, analista dati, controllori di gestione, buyer, gestori del patrimonio immobiliare aziendale, collaboratori a progetti per valorizzare il brand e il confezionamento dei prodotti. La maggior parte di questi ruoli verrà svolta nella sede centrale di Arcole.

Come candidarsi online

Lidl consente di effettuare la domanda di lavoro online digitando "lidl lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca. Nella pagina che compare si dovrà cliccare il link blu "Lidl Italia" il quale condurrà alla pagina aziendale riguardante il lavoro.

Scorrendo quest'ultima si vedrà subito una freccia con a fianco la scritta "Vai agli Annunci di lavoro". Un click su questa porterà immediatamente alla schermata con l'elenco delle offerte di lavoro. Cliccando infatti il titolo della posizione a cui ci si vuole candidare si aprirà la pagina della descrizione. L'ultimo passo da compiere sarà completare la candidatura tramite il pulsante blu "Candidati".