Enel Energia, nota azienda del settore energetico, seleziona varie figure professionali da inserire nel proprio organico. Le assunzioni sono rivolte a giovani diplomati e laureati che saranno impiegati nel settore amministrativo e nel settore tecnico. Si tratta di una buona opportunità lavorativa per tutti i giovani in cerca di occupazione che intendono avviare una carriera all'interno del Gruppo.

Assunzioni Enel, continua la campagna di recruiting

Come ormai noto, l'azienda ha da qualche tempo avviato una campagna di recruiting per nuove assunzioni rivolte soprattutto ai giovani diplomati e laureati.

Lavorare in Enel, infatti, significa affrontare una realtà solidale e collaborare con una serie di professionisti all'interno di un ambiente in forte espansione. Enel Energia rappresenta una delle maggiori aziende nel mondo per fatturato anche per questo investe periodicamente in nuove assunzioni di forza lavoro.

Attualmente, l'azienda è alla ricerca di diverse figure professionali che contribuiranno allo sviluppo dei settori tecnico e amministrativo: in questa sede ci occuperemo della figura dei risk specialist che coordineranno le attività di valutazione dei rischi e che dovranno essere soprattutto in grado di individuare preventivamente gli eventi di rischio.

Chi ricoprirà questo ruolo dovrà anche preparare dei report periodici, raccogliendo tutte le informazioni necessarie per la valutazione, e svolgere funzione di tutoraggio di tutti i membri del team cui è assegnato.

I requisiti

I candidati ideali dovranno essere laureati in Ingegneria, Economia o Matematica, avere una pregressa esperienza nel settore - in particolare in centrali elettriche o come parte integrante di grandi progetti infrastrutturali - e possedere delle certificazioni che attestino importanti capacità nella gestione dei rischi aziendali.

Si richiede inoltre una conoscenza del pacchetto office e ottime doti comunicative e relazionali.

Si ricercano giovani diplomati per posizioni tecnico-operative

Enel Energia assume anche giovani diplomati che ricopriranno posizioni tecnico-operative. In questo caso, i candidati dovranno avere un'età compresa fra i 18 ed i 29 anni, un diploma professionale quinquennale o un diploma tecnico, possedere ottime doti organizzative e vantare competenze in ambito elettrico, elettronico e meccanico. L'azienda offre un contratto di apprendistato di 36 mesi con possibilità di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Gli aspiranti potranno consultare le Offerte di lavoro attive direttamente sul portale Enel ed inviare la propria candidatura allegando Cv e titolo conseguito. I candidati selezionati saranno poi convocati per un primo colloquio conoscitivo.