Casting attualmente aperti per realizzare uno spot le cui riprese verranno poi effettuate a Firenze. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni, a cura della società di produzione Nonpanic, per un programma televisivo dal titolo Cortesie per l'auto.

Uno spot

Per la realizzazione di uno spot connesso ad un progetto in franchising sono in corso le selezioni. Le riprese (si prevedono 8/9 ore di impegno lavorativo) verranno poi effettuate a Firenze appena sarà possibile, in base all'evolversi della situazione di emergenza sanitaria.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di un uomo di età compresa tra 50 e 60 anni, dai capelli brizzolati, e di una donna tra 45 e 55 anni, di bella presenza e con capelli castani. I selezionati, a cui verranno richieste 2/3 battute in base alle decisioni del regista, dovranno essere privi di accenti e inflessioni di tipo dialettale. Verranno preferiti i candidati di Lazio e Toscana ma senza escludere quelli di altre regioni d'Italia. Gli interessati a proporsi devono inviare, entro e non oltre il prossimo 20 aprile, la propria personale candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: ''ridolficasting@libero.it'', indicando dati personali e riferimenti di contatto, e allegando alcune fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale.

Per i prescelti è previsto poi un colloquio e provino da effettuarsi tramite Skype.

Un programma televisivo

Per la realizzazione di un programma televisivo dal titolo Cortesie per l'auto sono tuttora aperte le selezioni. La trasmissione andrà poi in onda sul canale 59 del digitale terrestre, Motor Trend, nonché sulla piattaforma digitale dplay del gruppo Discovery. Il nuovo programma verrà condotto da Vicky Piria, pilota professionista di Formula 3 e commentatrice Sky, nonché da due esperti del settore auto come Marcello Mereu, car detailer, ed Emanuele Sabatino, car influencer e meccanico, meglio conosciuto come 'Emamotorsport'.

A tale proposito, la nota società di produzione Nonpanic, appartenente al gruppo Banijay Zodiak e che si occupa delle selezioni in corso, ricerca appassionati di automobili in genere e che coltivano al tempo stesso un vero e proprio amore per la propria auto a tal punto da conoscerla perfettamente e da trattarla quasi fosse il proprio partner. Gli interessati a presentare la propria candidatura devono inviarla al seguente indirizzo di posta elettronica: ''castingmotortrend@nonpanic.com''.

I soggetti ritenuti interessanti in relazione alla realizzazione della trasmissione televisiva verranno successivamente contattati dalla produzione.