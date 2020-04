Sono tuttora aperti i casting, che si svolgeranno poi online, per la ricerca di ruoli principali per il film Come niente, diretto e sceneggiato dal regista Davide Como e con Franco Oppini tra gli interpreti principali. Sono inoltre aperte le ricerche per ruoli attoriali vari per il film Il tempo non è una costante, diretto dal regista Massimiliano Biasi.

Come niente

Selezioni in corso per la realizzazione di un nuovo film dal titolo Come niente e diretto dal regista Davide Como. Le riprese verranno poi effettuate tra il mese di giugno e quello di luglio di quest'anno (compatibilmente con l'attuale situazione di emergenza sanitaria) nella zona di Valfornace, in provincia di Macerata.

Il film, con Franco Oppini tra gli interpreti principali, verrà prodotto dalla casa di produzione Guasco, di Ancona, in collaborazione con 'Il circolo della confusione' di Cagliari. Attualmente la ricerca è indirizzata esclusivamente alla ricerca di ruoli importanti, ma a breve sono previste anche selezioni per altri ruoli primari e per ruoli secondari.

In ogni caso, per il momento si cercano le seguenti figure: una bambina di età compresa tra 8 e 12 anni e una ragazza di età scenica tra 16 e 18 anni ma di età anagrafica compresa tra 18 e 20 anni, entrambi residenti nell'ambito delle Marche.

I casting si svolgeranno esclusivamente online. A tale proposito, le interessate a proporre la propria candidatura devono inviare, entro e non oltre il prossimo 8 maggio, i propri dati personali e di contatto, unitamente all'indicazione concernente eventuali precedenti esperienze di carattere recitativo e ad un selftape di presentazione (è sufficiente un video realizzato tramite il cellulare, di durata non superiore a 1 minuto), al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ guascosrl.it.

Si precisa che le candidature e i relativi video di minorenni devono essere inviati tramite la mail di un genitore (o di chi ne fa le veci), unitamente ai dati, oltre che del minore, anche del genitore stesso.

Il tempo non è una costante

Casting aperti per il nuovo film diretto dal regista Massimiliano Biasi, che ne è anche lo sceneggiatore, dal titolo Il tempo non è una costante. In particolare, si cercano attori ed attrici per la copertura di vari ruoli.

Gli interessati a proporsi devono far riferimento al sito web: www.lenigmaclub.it, scaricando il relativo modulo di iscrizione/candidatura, da rimandare poi compilato all'indirizzo email indicato su tale sito.

A seguito di una accurata valutazione della documentazione inoltrata, i soggetti ritenuti interessanti verranno in seguito contattati per un breve casting online che si svolgerà in videoconferenza con i responsabili del cast.