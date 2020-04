Selezioni in corso per un nuovo programma televisivo correlato a problemi e difficoltà di comunicazione tra persone nel senso più ampio possibile del termine. Sono poi tuttora aperte le selezioni di ragazze influencer di tutta Italia per il lancio di canali social.

Un nuovo programma TV

Per la realizzazione di un nuovo programma televisivo prodotto dalla casa di produzione Banijay Italia, sono attualmente in corso le selezioni. In tale ambito, la richiesta è indirizzata verso persone che desiderano, ad esempio, comunicare ad un amico, un parente, un collega, qualcosa che non sono mai riusciti a dire in modo completo ed esaustivo o, quantomeno, senza reale efficacia, e quindi senza ottenere un risultato proporzionato alle proprie personali aspettative, o persone interessate a dare una lezione a qualcuno o addirittura a vendicarsi (ovviamente in modo divertente), o, infine, quanti desiderano ringraziare adeguatamente altre persone.

Il nuovo programma televisivo vuole proprio permettere di aiutare i selezionati a realizzare le proprie aspettative e in modo del tutto indimenticabile e spettacolare, ma anche a volte ilare o commovente, ma pur sempre come un qualcosa di unico. Gli interessati a proporre la propria candidatura per la nuova trasmissione televisiva, solamente maggiorenni, devono far riferimento al sito web di Banijay Italia, alla sezione casting, dove devono compilare l'apposito form. Tra le altre cose, è necessario inserire in esso di che genere è il messaggio che si vuol far arrivare, indicando che rapporto si ha con il destinatario e specificando poi quale tipo di reazione ci si aspetta dall'altra parte.

Promozione di canali social

Per la promozione di canali social mediante la realizzazione di video e di post, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di una influencer con esperienze pregresse in tale ambito. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di una ragazza di età compresa tra 20 e 35 anni, di bella presenza e possibilmente del tutto priva di inflessioni dialettali.

Possono candidarsi influencer di ogni parte d'Italia, dal momento che l'attività indicata verrà poi svolta in piena autonomia nella propria città di residenza. A tale proposito, le interessate a proporre la propria candidatura devono inviare i propri dati personali e di contatto allegando foto e, eventualmente, il link di rimando a propri video o a canali social da loro utilizzati (Facebook, Instagram ecc.), al seguente indirizzo di posta elettronica: saraloretticasting@libero.it.

Le influencer ritenute interessanti a seguito di accurata valutazione della documentazione presentata verranno poi contattate dalla produzione.