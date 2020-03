Casting ancora in corso per numerosi programmi televisivi, alcuni ben conosciuti al pubblico. In tale ambito sono in corso le selezioni per due trasmissioni televisive della Rai: Detto Fatto e Soliti Ignoti - Il Ritorno, nonché per vari programmi prodotti da Banijay Italia come Guess My Age, Cortesie per gli ospiti, Bake off Italia, Cuochi d'Italia e altri ancora.

Rai Casting

Sono tuttora aperti i casting per due programmi in onda sui canali Rai: Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero, e Soliti Ignoti - Il Ritorno, il noto quiz televisivo presentato da Amadeus ed in onda sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

Gli interessati a proporre la propria personale candidatura devono innanzitutto far riferimento alla sezione casting del sito web della Rai. A tal proposito coloro che non sono ancora registrati sono tenuti a procedere in tal senso per compilare con la massima cura e attenzione il form online relativo alla trasmissione alla quale intendono partecipare inserendo dati personali e di contatto.

Programmi per varie reti televisive di Banijay

Banijay Italia, un'importante casa di produzione televisiva nata nel 2019 dall'unione di Magnolia e Drymedia, produce noti programmi televisivi.

Per diverse trasmissioni sono attualmente ancora aperti i casting. Segnaliamo innanzitutto le selezioni finalizzate alla ricerca di coppie di concorrenti (di età compresa tra 18 e 65 anni) e di sconosciuti (solo maggiorenni) per Guess My Age, condotto da Enrico Papi su Tv 8. A tale proposito ricordiamo che per sconosciuti si intendono persone che dimostrino un'età il più possibile differente rispetto a quella anagrafica così da rendere più stimolante il gioco.

Nel corso delle selezioni saranno valutate, in particolare, le candidature di coloro che coltivano passioni particolari o che siano soliti presentarsi con look originali. Sono poi aperte le selezioni per alcuni nuovi programmi correlati alla cucina ma anche inerenti altri argomenti. Infine sono ancora aperti i casting per programmi ben noti come Bake Off Italia o per la versione super-giovanile di esso, ovvero Junior Bake Off, i cui partecipanti devono appartenere alla fascia di età compresa tra 7 e 12 anni.

Inoltre è possibile partecipare alle selezioni di ulteriori programmi televisivi particolarmente seguiti come Cortesie per gli ospiti, per il quale si cercano persone che si sentono dei perfetti padroni di casa, o Cuochi d'Italia. Gli interessati a proporsi devono far riferimento al sito web di Banijay Italia, alla sezione casting, procedendo poi nella compilazione dell'apposito form online in base al programma a cui desiderano prendere parte. In tal senso si devono sempre inserire dati personali e riferimenti di contatto fornendo, inoltre, l'autorizzazione al trattamento dei propri dati e seguendo le richieste specifiche relative alla partecipazione alle varie trasmissioni.