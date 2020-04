Sono attualmente aperte delle selezioni per la ricerca di protagonisti per la nuova campagna social di Snapchat, un social network particolarmente diffuso tra i giovanissimi. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di vari artisti (cantanti, ballerini, attori, pittori, scultori e non solo) per un video-progetto del Teatro La Maschera, in Sardegna.

Snapchat

Sono in corso le selezioni per la nuova campagna social di Snapchat. In particolare, vengono ricercati dei protagonisti (possono anche non essere attori) che utilizzino già da tempo l'applicazione Snapchat e soprattutto la stiano usando i questa fase particolare di 'quarantena' al fine di comunicare con parenti ed amici.

Entrando maggiormente nello specifico, per i casting web si cercano storie di amici o di famiglie che si trovano distanza fra loro, ma anche di persone che vivono in prima linea la particolare situazione attuale, come ad esempio cassieri di supermarket, impiegati nei servizi essenziali, medici e infermieri.

Gli interessati a proporsi devono inviare la propria personale candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: elliotfilms.snapchat@ gmail.com.

La nuova campagna sarà strettamente connessa alla più ampia campagna social da qualche tempo già in corso 'specialguest'.

Ricordiamo che Snapchat è un social disponibile solamente su smartphone ed è alquanto diffuso soprattutto tra i giovanissimi: esso permette di scattare fotografie a cui è possibile aggiungere vari effetti messi a disposizione dall'app, come disegnare a mano libera, inserire adesivi e filtri, aggiungere effetti che permettono di trasformare il volto dell'utente in quello di un animale domestico o in una 'faccina brutta'.

Tutto ciò poi, a differenza di altri social, dopo qualche tempo si autodistrugge in modo automatico.

Un video-progetto

Per la realizzazione di un video-progetto correlato al Teatro La Maschera, sono in corso le selezioni finalizzate a trovare cantanti, ballerini, scultori o lavoratori della ceramica, musicisti, pittori, attori (solo uomini). La compagnia teatrale organizzatrice si trova nella provincia del Sud Sardegna.

Gli interessati a proporsi devono inviare - entro e non oltre il prossimo 3 maggio 2020 - i propri dati personali, riferimenti di contatto e un video della durata massima di due minuti in cui si mostrano aspetti della propria attività artistica, al seguente indirizzo di posta elettronica: teatroinvideo@ lamaschera.com.

La compagnia provvederà poi a prendere contatto con i candidati che avranno inoltrato video ritenuti interessanti in relazione al progetto teatrale.