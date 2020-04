Casting tuttora aperti per la prossima edizione di XFactor, alquanto adattati all'attuale situazione di grave emergenza sanitaria. Sono inoltre in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e di attrici per la realizzazione di un cortometraggio di produzione indipendente.

#XF2020

Per la realizzazione della nuova edizione del noto talent show XFactor, in onda sulla piattaforma televisiva Sky, a causa dell'attuale grave situazione di emergenza sanitaria causata dal coronavirus sono state poste in essere varie modifiche.

Innanzitutto, si rinuncia al numero in successione della edizione, nel senso che la nuova stagione del talent musicale si chiamerà solamente #XF2020. Inoltre, proprio per la peculiare situazione, gli interessati (che devono aver compiuto 16 anni o almeno compierli entro l'1 di settembre di quest'anno) a proporre la propria candidatura devono inviare un video, anche di livello puramente amatoriale, di una propria performance canora in sintonia con la propria permanenza tra le mura domestiche. Il video in questione dovrà poi essere allegato alla candidatura, comprensiva dei propri dati personali e di contatto e di ogni altra indicazione presente sul sito della trasmissione televisiva, nella parte concernente i casting, inserito nell'ambito del più ampio sito di Sky.

La documentazione inoltrata iscrivendosi sul sito del programma verrà poi accuratamente valutata dalla produzione nell'ottica di un vero e proprio pre-casting a cui seguiranno, a modo e tempo opportuni sulla base degli sviluppi della situazione di emergenza, i casting veri e propri. Nel frattempo si segnala che in pochissimo tempo sono state inviate alcune migliaia di candidature, segno questo che nonostante il difficile momento l'interesse per il programma è rimasto inalterato.

Un cortometraggio comedy

Per la realizzazione di uno short film di genere comedy e di produzione indipendente, le cui riprese verranno poi effettuate la prossima estate nella provincia di Milano, sono aperte le selezioni. Nello specifico, la richiesta è attualmente orientata nei confronti di un attore di età compresa tra 30 e 40 anni, con barba lunga stile hypster, un attore tra 50 e 60 anni, leggermente in sovrappeso, un'attrice di età compresa tra 25 e 35 anni, di statura non superiore a 1,60 m.

I casting verranno effettuati tramite Skype. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare entro e non oltre il prossimo 25 aprile dati personali, riferimenti di contatto, foto e curriculum artistico-professionale al seguente indirizzo di posta elettronica: cortometraggiocomedy @libero.it.