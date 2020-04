L'attesa è finita per chi aspira ad una cattedra. Sono infatti stati pubblicati martedì 28 aprile sulla Gazzetta Ufficiale i bandi relativi ai concorsi per la scuola. Selezioni pubbliche che metteranno a disposizione circa 62mila posti per le scuole di ogni ordine e grado. Prevista una partecipazione molto numerosa per questi concorsi, che era atteso da diverso tempo per la stabilizzazione del personale precario, ma anche da parte dei nuovi laureati che cercano sistemazione nel mondo dell'insegnamento.

Sono presenti tre bandi diversi riguardo questo concorso. Due di questi riguardando il reclutamento del personale per la Scuola secondaria di primo e secondo grado, il terzo invece riguarda quello relativo alle scuole dell'infanzia ed elementari.

Domande dal 28 maggio e il 15 giugno

Uno di questi concorsi sarà straordinario e coinvolgerà solamente la scuola secondaria. Per questo tipo di selezione, che è riservata esclusivamente ai docenti con almeno tre anni di servizio, saranno a disposizione all'incirca 24mila posti.

Le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 28 maggio fino al 3 luglio e dovranno riguardare una sola regione e anche solamente una classe di concorso per la quale si possiede il requisito d'accesso. Le comunicazioni relative a data e luogo dello svolgimento delle prove saranno date solamente in un secondo momento.

Ma come detto ci saranno anche due concorsi ordinari. Il primo metterà a disposizione 25mila posti per personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

In questo caso però le domande telematiche potranno essere inoltrate solamente a partire dal prossimo 15 giugno e fino al 31 luglio. Stesse date che riguardano anche il concorso ordinario per le scuole dell'infanzia e primaria, che consentirà a 12.863 nuovi insegnanti di riuscire a ottenere una cattedra. E' consigliabile leggere con attenzione i bandi di concorso per tutte le informazioni necessarie.

Quando si terranno le prove del concorso scuola?

Sarà il concorso straordinario per la scuola secondaria ad entrare subito nel vivo, non appena chiaramente scadrà il termine per la presentazione delle domande. Presumibilmente le prove, che si terranno al computer, come ha riportato anche Il Messaggero, si potrebbero tenere già tra la fine del mese di luglio e l'inizio di quello d'agosto. Non sarà facile organizzarle, considerata l'emergenza sanitaria che sta tenendo banco in questo 2020. Ad ogni modo si ipotizza che le prove possano essere svolte all'interno delle aule scolastiche con un massimo di dieci partecipanti per turno.