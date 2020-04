Gli attesi concorsi della Scuola per l’immissione in ruolo di 62 mila docenti saranno pubblicati entro il 30 aprile. Il ministro della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, ha preso la decisione e, dopo un incontro in teleconferenza con i sindacati ha fatto pervenire a quest’ultimi, a mezzo posta elettronica certificata, i relativi bandi. Chiaro segno di non voler recedere dalla tempistica stabilita, nonostante le proteste dei sindacati sulle modalità di svolgimento delle selezioni.

Le prove dovrebbero svolgersi, secondo il crono programma del Ministero, tra luglio e agosto per il concorso straordinario per le superiori, e ad ottobre per quanto riguarda il concorso ordinario per tutti i cicli scolastici.

Entro il 30 aprile i bandi per i concorsi scuola

Il prossimo anno scolastico che, salvo problematiche sanitarie, comincerà e settembre, rischia di dover partire con l’handicap aggiuntivo di oltre 200 mila supplenti a coprire i posti vacanti. Per scongiurare almeno in parte questo pericolo, il ministro Azzolina ha deciso di lanciarsi in una corsa contro il tempo facendo partire la procedura per gli attesi bandi di concorso entro il prossimo 30 aprile. Entro questa data, secondo quanto è stato comunicato ai sindacati, saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi ordinari da 25mila posti per le scuole medie e le superiori e quello da 12.863 posti per infanzia e primaria, oltre al bando straordinario da 24 mila posti per le scuole secondarie, quest’ultimo riservato ai precari con 3 anni di servizio negli ultimi 12.

Domande e prove di selezione dei concorsi scuola

Nei bandi inviati dal Ministero ai sindacati, sono riportate anche le tempistiche per l’invio delle domande e le prove di selezione:

Concorsi ordinari , scuola d’infanzia, primaria, secondaria di prima e secondo grado. Le domande potranno essere inviate online dal 15 giugno al 31 luglio 2020. Le prove prevedono una preselettiva a risposta multipla per le regioni con un numero di candidati più alto e, successivamente, una prova scritta ed una prova orale.

, scuola d’infanzia, primaria, secondaria di prima e secondo grado. Le potranno essere inviate online dal 15 giugno al 31 luglio 2020. Le prevedono una preselettiva a risposta multipla per le regioni con un numero di candidati più alto e, successivamente, una prova scritta ed una prova orale. Concorso straordinario, scuola secondaria di I e II grado. Il concorso è riservato ai precari con almeno 3 anni di servizio negli ultimi 12, uno dei quali nella classe di concorso per la quale concorrono, che potranno inviare la domanda di partecipazione, sempre online, dal 28 maggio al 3 luglio, indicando la regione e il posto per cui ci si candida. Le selezioni, secondo la road map tracciata al Ministero, dovrebbero tenersi tra fine luglio e agosto, con prove semplificate, vista l’urgenza di assegnare le cattedre ai 24 mila vincitori del concorso straordinario già a settembre, che prevedono, una prova scritta di 80 domande a risposta multipla e una valutazione dei titoli.

Proteste dei sindacati sulle procedure dei concorsi scuola

Proprio sulle procedure di selezione dei concorsi scuola è in corso uno scontro tra il ministero e i sindacati che, vista l’urgenza, avrebbero preferito una selezione basata, per quanto riguarda il concorso straordinario, esclusivamente sui requisiti già in possesso degli aspiranti docenti.

Perplessità vengono inoltre espresse in merito a graduatorie, mobilità e posti per il sostegno, ritenuti in numero spropositatamente superiore rispetto ai potenziali candidati in possesso dei requisiti.

Obiezioni alle quali la ministra Azzolina ha risposto sostenendo che cambiare le regole adesso comporterebbe riscrivere i bandi e non riuscire ad avere nuovi docenti di ruolo per l’inizio del nuovo anno scolastico.