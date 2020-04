Confermato anche per questo mese il pagamento anticipato delle Pensioni Inps erogate in contanti dagli uffici postali. Come accaduto già per il pagamento delle pensioni di aprile, si ripeteranno anche per questo mese le modalità di riscossione degli assegni pensionistici concordate tra l’istituto previdenziale e Poste Italiane. La novità era stata introdotta allo scopo di cercare di limitare il più possibile le code agli sportelli da parte dei pensionati, situazione potenzialmente fonte di focolai di contagio da coronavirus, anche su sollecitazione dei sindacati, preoccupati per il rischio a cui sono esposti gli operatori agli sportelli.

Secondo il calendario diramato da Poste Italiane si procederà, quindi, in ordine alfabetico a partire da lunedì 27 aprile.

Il calendario di Poste Italiane per il ritiro delle pensione Inps di maggio

Poste Italiane ha ufficializzato il calendario per il ritiro della pensione Inps relativa al mese di maggio. I pensionati che dovranno recarsi presso gli sportelli degli uffici postali per il ritiro in contanti dell’assegno previdenziale dovranno quindi rispettare la seguente turnazione alfabetica per cognome:

lunedì 27 aprile, cognomi che iniziano con le lettere A e B;

martedì 28 aprile, lettere C e D;

mercoledì 29 aprile, dalla lettera E alla K;

giovedì 30 aprile, dalla L alla P;

sabato 2 maggio (mattina), dalla Q alla Z.

In concomitanza con le giornate elencate dedicate al ritiro delle pensioni, sempre nell’ottica delle misure di prevenzione sanitaria introdotte per ridurre i rischi di contagio per lavoratori e clienti, Poste Italiane invita gli utenti a recarsi presso gli uffici postali solo nel caso in cui si debbano effettuare operazioni indifferibili ed essenziali, rispettando comunque le direttive che prevedono: uso della mascherina, distanziamento tra le persone di almeno un metro sia all’esterno che all’interno degli uffici, attendere l’uscita dei clienti precedenti prima di entrare.

Per la richiesta di ulteriori informazioni, riguardanti ad esempio gli orari di apertura degli uffici territoriali, Poste Italiane ha messo a disposizione degli utenti il numero verde 800 00 33 22.

Pensioni over 75, possibile la delega ai Carabinieri per la consegna a casa

A partire da questo mese, inoltre, i pensionati che hanno 75 anni o più, potranno avvalersi della possibilità di ricevere l’assegno direttamente a casa delegando i Carabinieri che si occuperanno del ritiro presso lo sportello postale e della consegna al domicilio del pensionato.

Per ridurre l’afflusso di pensionati presso gli sportelli degli uffici postali, inoltre, ricordiamo che l’Inps ha semplificato le procedure per l’accredito diretto della pensione sul conto corrente. Dallo scorso 10 aprile, infatti, non sarà più necessario compilare i modelli AP03 e AP04 per l’accredito della pensione, rispettivamente, sul conto corrente bancario o postale. Rispetto al mese scorso, quindi, dovrebbero essere in maggior numero i pensionati titolari di un Conto BancoPosta, di una Postepay Evolution o di un Libretto di Risparmio, ai quali saranno accreditati, il 27 aprile, i trattamenti Inps.

I titolari di carta Postamat, di Postepay Evolution o di Carta Libretto, potranno prelevare i contanti, senza bisogno di recarsi allo sportello, da uno degli oltre 7.000 ATM Postamat dislocati su tutto il territorio nazionale.

Per chi invece ha scelto l'accredito su conco corrente bancario, il pagamento il pagamento è previsto per lunedì 4 maggio, primo giorno bancabile del mese.