Nella giornata di oggi 24 aprile 2020, è attesa la pubblicazione dei bandi per i concorsi scuola che hanno lo scopo di arginare il gravoso problema del precariato dei docenti. Infatti tali procedure sono attese da migliaia di insegnanti non abilitati e neolaureati che ormai da almeno 4 anni non hanno la possibilità di immettersi in ruolo. In particolare il concorso Scuola più atteso è quello straordinario che andrebbe a regolare la posizione dei docenti che hanno anni di insegnamento alle spalle.

Per quanto concerne la procedura straordinaria, le forze politiche al governo stanno pensando ad una soluzione per lo svolgimento delle prove in questo periodo di emergenza sanitaria, come quella di farle svolgere in maniera scaglionata, per classi di concorso. Ricordiamo, inoltre, che la Ministra Azzolina ha assicurato la retrodatazione giuridica delle nomine dei neoassunti dal 1° settembre 2020.

Requisiti per accedere alla procedura straordinaria e valutazione del servizio svolto

Per partecipare al concorso straordinario i docenti dovranno aver svolto almeno tre anni di servizio nella scuola statale oppure nella scuola paritaria anche non consecutivi, tra l’anno scolastico 2008/09 e il 2019/20.

Coloro che hanno prestato servizio nella scuola statale potranno accedere alla procedura straordinaria per il ruolo; i docenti che, invece, hanno prestato servizio nella scuola paritaria potranno accedere alla procedura straordinaria per la sola abilitazione. Fermo restando che come requisito di base bisogna avere il titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta, di queste tre annualità almeno una dovrà essere sulla classe di concorso specifica per la quale si partecipa al concorso.

Il servizio varrà un punto per ogni anno di servizio svolto nella materia specifica. Il servizio svolto nel Sostegno AD00 potrà essere considerato per raggiungere le tre annualità, ma varrà 0 punti.

L'anno scolastico in corso è considerato valido ai fini della partecipazione al concorso straordinario

Per quanto concerne l'anno scolastico in corso, è possibile far valere il servizio dell’anno scolastico 2019/20, purché si raggiunga il requisito dell’annualità entro il 30 giugno 2020.

I candidati potranno scegliere per la procedura un’unica regione e una sola classe di concorso per la quale si possiedono i requisiti richiesti. La prova del concorso straordinario per ottenere il ruolo prevede una prova scritta della durata di 80 minuti, computer based e composta da 80 quesiti a risposta multipla. Le domande a risposta chiusa avranno quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta. La risposta corretta varrà un punto, quella non data oppure errata varrà zero punti.