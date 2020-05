Nuove Offerte di lavoro dal gruppo Eni che seleziona risorse da assumere in vari ruoli professionali. L'azienda multinazionale, infatti, ha aperto nuove posizioni per operatori d'impianto, addetto turnista gas e junior attività di reporting e contabilità. Per candidarsi alle suddette posizioni è necessario essere in possesso del diploma.

Lavoro Eni: si cercano operatori d'Impianto e junior attività di reporting e contabilità

Eni ricerca operatori d'impianto da inserire nelle sedi di Mantova (Lombardia) e Ravenna (Emilia Romagna): per accedere a tale posizione è necessario avere la piena padronanza dei principi di base di meccanica ed elettrotecnica e delle modalità operative e di controllo delle macchine termiche ed elettriche.

Inoltre, i candidati devono avere conseguito un diploma di Perito Meccanico, Elettrotecnico o titolo equipollente.

Un'altra posizione a cui è possibile candidarsi è quella di junior per attività di reporting e contabilità, attualmente attiva a L'Aquila in Abruzzo. Per accedere a questa offerta di lavoro gli aspiranti devono dimostrare un'esperienza professionale acquisita di 3 anni, preferibilmente nell'ambito amministrativo e/o della contabilità. Richiesto, inoltre, il diploma in Ragioneria o cultura equivalente.

Eni: selezione aperta anche per il ruolo di addetto turnista gas

Eni ricerca giovani e intraprendenti diplomati per il ruolo professionale di addetto turnista gas, il quale dovrà costantemente interfacciarsi con le controparti commerciali, italiane ed straniere, di 'Eni Gas & Lng Marketing and Power'. La sede lavorativa è San Donato Milanese (Lombardia), mentre il titolo di studio richiesto per tale profilo è il diploma, oltre a un'esperienza pregressa di tre anni.

Costituisce titolo preferenziale aver ricoperto il medesimo ruolo in ambiti affini.

Come candidarsi al lavoro di Eni

Per candidarsi ad una o più offerte di lavoro di Eni è necessario collegarsi sulla piattaforma ufficiale del gruppo. In seguito, bisognerà recarsi nella sezione carriere in cui sarà possibile visionare tutte le opportunità professionali cioè le posizioni disponibili, i requisiti e le mansioni che svolgeranno coloro che saranno selezionati.

Per inviare la propria candidatura basterà cliccare sulla posizione d'interesse, scorrere la pagina e infine cliccare su 'Candidati online'. Per completare l'operazione è necessario iscriversi al sito ufficiale di Eni mediante il proprio nome utente, la password e il proprio indirizzo di posta elettronica, dopo aver accettato l'accordo sulla riservatezza e l'informativa sul trattamento dei dati personali.