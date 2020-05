Casting aperti per la ricerca di ruoli da protagonisti per realizzare un film della casa di produzione OZ Film, le cui riprese verranno poi effettuate in Puglia. Sono inoltre in corso le selezioni per la prossima edizione del noto reality Temptation Island, in onda sulle reti Mediaset.

Un film

Selezioni aperte per la ricerca di ragazzi e ragazze per ruoli da protagonisti per un nuovo film di OZ Film, casa di produzione cinematografica. Le riprese del film, incentrato sul contesto del Mediterraneo, verranno poi effettuate in Puglia nel corso della prossima estate.

La richiesta in questione è orientata nei confronti di ragazzi e di ragazze di età compresa tra 12 e 16 anni, residenti (non semplicemente domiciliati o con un appoggio) in Puglia. Gli interessati devono inviare entro il prossimo 31 maggio la propria candidatura che va inoltrata, trattandosi di minorenni, dai relativi genitori o da chi ne fa le veci, all'indirizzo di posta elettronica vittoria.losavio@ozfilm.it, indicando dati personali (comprensivi di nome, cognome, età, statura, provenienza), riferimenti di contatto dei genitori o dei tutori legali, una foto in primo piano e una a figura intera (non con occhiali o in gruppo).

Quanti hanno precedentemente già presentato la propria personale candidatura per il film in questione non devono rispedire la propria documentazione.

Temptation Island

Casting attualmente aperti per la nuova edizione del noto programma in onda sulle reti Mediaset dal titolo Temptation Island. A tale proposito, gli interessati a partecipare, coppie o singoli, sono tenuti a compilare attentamente il relativo form online presente sul sito di Witty Tv, indicando, oltre ai propri dati personali e ai riferimenti di contatto, anche il motivo per cui desiderano prendere parte al reality.

Le coppie inoltre devono specificare per quale ragione intendono mettere alla prova la propria relazione, come ad esempio l'eccessiva differenza di età, alcuni problemi familiari, la gelosia o una verifica della solidità del rapporto. I colloqui selettivi si terranno poi inizialmente tramite telefono. Ricordiamo che non possono partecipare coppie sposate tra loro o che hanno figli assieme. Tenuto conto della particolare situazione connessa all'emergenza sanitaria per il nuovo coronavirus, si sta ipotizzando di tenere poi le coppie selezionate in quarantena per 14 giorni in una struttura convenzionata con la produzione, prima di dare inizio alle riprese.

In seguito, coppie, tentatori e tentatrici staranno nel consueto villaggio.