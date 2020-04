Casting attualmente aperti e finalizzati a realizzare uno spot con riprese da effettuarsi successivamente a Roma. A tale proposito, si ricercano alcuni figuranti ambosessi e maggiorenni. Sono inoltre ancora in corso le selezioni di attori per uno short film diretto da Andrea Vacca e dal titolo Maimulu. In tale ambito si cerca un attore con caratteristiche particolari, soprattutto sul piano fisico e sportivo.

Uno spot

Per la realizzazione di uno spot correlato al mondo delle automobili sono aperte le selezioni per la ricerca di figuranti.

Le riprese verranno poi effettuate a nella Capitale nel prossimo mese di luglio, sempre che sia possibile in base all'attuale situazione generale. Nello specifico, la richiesta in questione è rivolta nei confronti delle seguenti figure: un ragazzo tra 20 e 30 anni, con capelli scuri e ricci, un uomo tra 30 e 40 anni, con baffi (senza barba), una donna della stessa fascia di età di quest'ultimo, con capelli castani e occhiali, una ragazza di età compresa tra 18 e 25 anni, con occhi chiari e capelli biondi.

I figuranti selezionati saranno poi chiamati ad interpretare il ruolo di passanti che si fermano a guardare un autosalone. Saranno preferiti i candidati che abitano a Roma o quantomeno nell'ambito dell'intero Lazio. Per partecipare ai casting, che si terranno esclusivamente in base alla documentazione fotografica spedita in allegato alla propria candidatura, gli interessati devono inviare i propri dati personali, i relativi riferimenti di contatto nonché quattro fotografie, a questo indirizzo di posta elettronica: ''automotivespotcomm@gmail.com''.

Un cortometraggio

Casting attualmente aperti per la ricerca di un attore per un corto dal titolo Maimulu, ambientato in Sardegna. Per lo short film in questione, diretto da Andrea Vacca e con il sostegno di Sardegna Film Commission, la richiesta è indirizzata nei confronti di un attore di età compresa tra 25 e 45 anni, dall'aspetto risoluto e in possesso di rilevante potenza fisica nonché atletica, per interpretare il ruolo di un guerriero forte quanto dotato di fierezza.

Si precisa che il candidato selezionato non deve aver paura delle altitudini. I casting si svolgeranno poi a Roma, Ancona e Cagliari. Gli interessati a proporsi devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, fotografie e indicazioni su eventuali precedenti esperienze nel settore recitativo, al seguente indirizzo di posta elettronica: ''lelenuceracasting@gmail.com'', a cui possono far riferimento anche solamente per richiedere ulteriori informazioni e dettagli, sia sulle selezioni che sul cortometraggio.