Casting tuttora aperti e finalizzati alla ricerca di comparse per uno spot di attrezzature da ufficio da girare prossimamente a Milano. Inoltre sono in corso le selezioni di ragazze coprotagoniste per la realizzazione di un video di carattere musicale in Toscana.

Milano: si cercano comparse per spot per attrezzature da ufficio

Per realizzare un nuovo spot riguardante attrezzature da ufficio, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di alcune comparse. Le riprese verranno effettuate a Milano a metà del mese di giugno, e si terranno nell'arco di una giornata (dalle ore 8 alle 19, con 2 ore di pausa).

In particolare, la richiesta è orientata nei confronti di una donna di età compresa tra 50 e 60 anni, non longilinea, leggermente in sovrappeso, un uomo tra 50 e 65 anni, senza barba ma con baffi ed occhiali con montatura non particolarmente moderna (se occorre, verranno comunque procurati dalla produzione), due ragazze di età compresa tra 30 e 40 anni, di bella presenza e dall'aspetto alquanto curato.

Verranno preferite le candidature di persone residenti in Lombardia. Gli interessati a proporsi come comparse per questo spot sono tenuti ad inviare i propri dati personali e di contatto, allegando fotografie in primo piano e a figura intera, al seguente indirizzo di posta elettronica: "gianfroni78@gmail.com".

I candidati ritenuti interessanti per le riprese verranno poi contattati dalla produzione.

Selezioni per un videoclip musicale in Toscana

Per la realizzazione di un video musicale sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di una ragazza per un ruolo da coprotagonista. Si tratta di un videoclip musicale di produzione indipendente, per il quale la richiesta è indirizzata, nello specifico, verso una giovane di età scenica compresa tra 20-30 anni, di bella presenza e con pregresse esperienze di carattere recitativo.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Quest'ultimo è da ritenersi un requisito indispensabile e, a tal proposito, si richiedono esperienze a livello teatrale o cinematografico, o in videoclip e/o in altre performance.

Le riprese si terranno successivamente in Toscana, nella zona tra Pisa, Livorno e Firenze, e si svolgeranno in due giornate attigue (date e luoghi precisi sono ancora da stabilirsi).

Verranno accettate solo candidate con residenza in Toscana o almeno in possesso di un appoggio nelle zone delle riprese. Le interessate a proporre la propria candidatura devono inviare entro e non oltre il 30 giugno dati personali, riferimenti di contatto, il proprio curriculum artistico-professionale e fotografie in primo piano e a figura intera a questo indirizzo email: "castingvideoclipferrante@gmail.com".