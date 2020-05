Il Gruppo Fidelitas è attualmente alla ricerca di persone da impiegare nel ruolo di guardia giurata per la sala operativa, la conta valori, il controllo negli aeroporti e il servizio di piantonamento o pattugliamento. Tali posizioni sono aperte in località del nord e centro Italia ed è possibile candidarsi online attraverso l'ausilio di un'apposita pagina del sito web aziendale.

L'azienda in questione si occupa di vigilanza dal 1977, anno in cui è stata fondata da tre istituti bancari italiani, ed ha aperto la sua prima sede a Brescia nel 1982. Da allora ha effettuato varie acquisizioni, estendendo la sua operatività anche in altre zone d'Italia.

Alcune ricerche in corso di Fidelitas

Come anticipato, dal sito ufficiale di Fidelitas risultano aperte posizioni da guardia giurata in diversi ambiti le quali anno in comune un requisito richiesto al candidato: la disponibilità ad ottenere il porto d'armi.

Per esempio, addetti di questo tipo sono ricercati per la sala operativa, ciò significa che dalla loro postazione dovranno: sorvegliare un locale o un centro commerciale a loro assegnato, verificare il funzionamento dei dispositivi di allarme, monitorare il lavoro degli altri agenti sul campo e controllare che un eventuale trasporto di valori avvenga senza intoppi. Oltre a essere disponibile a ottenere il porto d'armi, il lavoratore dovrà: possedere un diploma di scuola superiore, avere dimestichezza con l'uso del computer e resistenza a questo tipo di ruolo.

Quanto all'inquadramento lavorativo, il candidato lavorerà anche di notte e nei giorni festivi mentre della retribuzione non viene fatto cenno, per cui si presume una sua valutazione in sede di colloquio. Le sedi in cui potranno essere destinati i neo assunti saranno Bergamo e Torino.

Altre guardie giurate verranno impiegate nella sala conta, ovvero avranno il compito di conteggiare sia le banconote che i contanti.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Per questo ruolo saranno selezionate persone con il requisito comune già menzionato e con una certa esperienza come operatori di cassa o operai sulle linee di produzione. Riguardo al contratto di lavoro, si parla di orari flessibili mentre le altre clausole verranno valutate in base al grado di esperienza pregressa acquisito dal collaboratore.

Le filiali in cui si potrà lavorare sono quelle di Roma, Genova e Torino.

Una ulteriore posizione in corso di selezione è quella dell'addetto al controllo aeroportuale e la mansione dei candidati sarà di visionare il flusso delle merci all'interno di determinati aeroporti. Tra i requisiti vi sono: il possesso del diploma di scuola superiore, la conoscenza dell'inglese, l'assenza di condanne, l'appartenenza alla comunità europea, la residenza nei comuni dove hanno sede gli aeroporti a cui si viene assegnati, la disponibilità a spostarsi tra le sedi, a lavorare di notte e a frequentare corsi per ricevere i certificati necessari all'esercizio della professione. Anche in questo caso, si ipotizza la valutazione del contratto di lavoro durante il colloquio.

I luoghi di lavoro potranno essere: Montichiari, province di Varese e Milano.

Infine, altre figure ricercate sono quelle che opereranno nel piantonamento e nel pattugliamento, per cui l'azienda preferirà coloro che sono disposti a lavorare in particolare di notte. Sono richiesti inoltre il diploma e sarà necessario sapere l'inglese, mentre inquadramento e retribuzione sono anche qui da valutare. L'incarico dovrà essere svolto a Milano.

Come candidarsi online

La domanda di lavoro per le posizioni esaminate può essere eseguita online accedendo all'apposita pagina aziendale dedicata alle carriere. Innanzitutto bisogna digitare "fidelitas lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca per poi ottenere un link da cliccare, ovvero "Lavora con noi - Fidelitas".

Quest'ultimo infatti condurrà alla pagina prima indicata, all'interno della quale bisognerà cliccare su "Ricerche in corso" per avere subito a disposizione l'elenco degli annunci. A questo punto, un click su uno di essi ne mostrerà la descrizione e basterà utilizzare il pulsante "Apply now" per completare la proceduta di invio del curriculum.