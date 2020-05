Casting tuttora aperti per la ricerca di ruoli da protagonista, coprotagonista e secondari, per la realizzazione di un nuovo film dal titolo La forza dell'amore, con riprese in Lombardia e nel Lazio. Sono inoltre ancora aperte le selezioni di figure varie per realizzare uno spot di carattere pubblicitario connesso a prodotti dell'infanzia e da girare poi a Milano.

La forza dell'amore

Per realizzare un nuovo film dal titolo La forza dell'amore, sono attualmente in corso le selezioni in tutta Italia alla ricerca innanzitutto delle seguenti figure per ruoli da protagonista: una ragazza tra 18 e 25 anni, un ragazzo di età compresa tra 22 e 28 anni, una ragazza tra 16 e 20 anni.

Si cercano poi, come coprotagonisti, una ragazza di età compresa tra 25 e 30 anni e un ragazzo tra 30 e 35 anni. Infine, le selezioni sono indirizzate verso i seguenti ruoli secondari: un ragazzo tra 22 e 28 anni e due ragazze di età compresa tra 18 e 25 anni. L'età indicata per tutti i vati ruoli deve sempre e soltanto considerarsi come riferita a quella scenica, mai a quella anagrafica. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare, entro e non oltre il prossimo 8 giugno, dati personali, riferimenti di contatto e alcune fotografie, al seguente indirizzo di posta elettronica: cinema@trendcommunications.it.

Le riprese verranno poi effettuate ad ottobre di quest'anno sia nel Lazio che in Lombardia e i casting si terranno esclusivamente online, a partire dal prossimo mese di giugno.

Uno spot pubblicitario

Per la realizzazione di uno spot di carattere pubblicitario correlato a prodotti per l'infanzia, sono aperte le selezioni finalizzate alla ricerca delle seguenti figure: un bambino dai capelli biondi e con occhi chiari, di età compresa tra 8 e 10 anni, un uomo tra 35 e 45 anni, di bella presenza, con barba curata e capelli di colore scuro (ruolo: papà), una donna di età compresa tra 30 e 40 anni, con capelli chiari (ruolo: mamma).

Le riprese verranno successivamente effettuate nel prossimo mese di luglio a Milano. Occorre precisare che non è necessario che si tratti di una famiglia 'reale', in quanto possono candidarsi tranquillamente anche singole persone prive di collegamento tra di loro. A tale proposito, gli interessati a candidarsi, devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando inoltre una fotografia in primo piano ed una a figura intera unitamente al proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: robertosalvati67@gmail.com.

La candidatura dei bambini, trattandosi ovviamente di minorenni, deve essere inoltrata dai relativi genitori o da chi ne fa le veci.