Il Gruppo Ferrovie dello Stato ha annunciato nuove assunzioni per esperti progettisti. Le ricerche, però, sono rivolte a giovani laureati in Ingegneria che desiderano cimentarsi in una realtà solida e in forte espansione avviando una carriera all'interno di una delle società leader nel trasporto ferroviario. Le candidature dovranno essere inoltrate entro il 18 giugno.

Gruppo Fs apre le assunzioni per esperti progettisti

Continuano, quindi, le assunzioni nel Gruppo Ferrovie dello Stato nonostante il periodo di crisi senza precedente che sta attraversando la nazione a causa del lockdown imposto dall'esecutivo.

Come annunciato tempo fa, infatti, l'azienda che ha elaborato il suo piano industriale 2019-2023 ha iniziato nuove assunzioni per diverse figure professionali. Solitamente, le ricerche sono rivolte a giovani diplomati ma viene dato spazio anche ai laureati.

Attualmente, infatti, per l'ampliamento del proprio organico, il Gruppo Fs ha aperto le assunzioni per esperti progettisti da reclutare fra i giovani laureati in Ingegneria elettronica o delle Telecomunicazioni. Le risorse saranno inserite nella società controllata Italferr S.p.A e si occuperanno della redazione e della verifica di elaborati inerenti alla progettazione di sistemi tecnologici per il segnalamento ferroviario. Inoltre, saranno responsabili della pianificazione delle opere tecnologiche nel rispetto delle interfacce di tutto il sistema ferroviario.

I requisiti

Per partecipare alle selezioni, i candidati dovranno essere in possesso di una laurea magistrale in Ingegneria Elettronica o delle Telecomunicazioni, avere una pregressa esperienza di almeno cinque anni nel settore della programmazione di sistemi tecnologici in ambito infrastrutturale. Inoltre, viene richiesto una conoscenza specialistica di SW per la gestione dei requisiti e un'ottima conoscenza della lingua inglese.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Tra i requisiti generici, invece, una buona attitudine al lavoro di gruppo, ottime doti relazionali e comunicative, orientamento al risultato e capacità nella pianificazione e nel controllo operativo.

Cv entro il 18 giugno

Le candidature potranno essere inviate entro il 18 giugno attraverso il sito istituzionale del Gruppo Fs.

Stando a quanto riferisce l'offerta di lavoro, la sede di lavoro è Roma anche se, la mansione potrebbe essere svolta prevalentemente su sedi estere. Le assunzioni saranno effettuate con contratto a tempo indeterminato.

L'iter di selezione, invece, prevede un percorso ben articolato per i candidati: dopo aver provveduto allo screening dei curriculum, l'ufficio delle risorse umane provvederà alle convocazioni per un video-colloquio a cui seguirà un test a risposta multipla ed un test di lingua straniera.