Despar seleziona attualmente addetti vendita, ortofrutta, pescheria, gastronomia e macelleria in varie province del Nord Italia. Per partecipare a tale campagna assunzioni sono previste candidature online attraverso il sito web aziendale. Non c'è scadenza.

Questo marchio si occupa di distribuzione di generi vari dagli anni Sessanta e a gestirlo sono dieci aziende riunite in un Consorzio. Nel corso degli anni, quest'ultimo ha aperto negozi sia all'estero che in Italia e in particolare la direzione di quelli italiani è affidata alle centrali distributive di Mestrino, Bolzano e Udine, le quali rispettivamente dirigono i punti vendita aperti in Veneto ed Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia.

Alcune figure ricercate di recente da Despar

Despar ha aperto dunque varie posizioni in determinati reparti dei suoi centri di distribuzione e per essere selezionato il futuro collaboratore dovrà dimostrarsi disponibile a lavorare il fine settimana e nelle festività.

Uno dei ruoli ricercati di recente è il Gastronomo e il sito dell'azienda non specifica chiaramente i compiti che dovrà svolgere questo tipo di addetto ma indica alcuni requisiti per essere idonei. In particolare sono preferiti coloro che sappiano relazionarsi con il pubblico e riescano a collaborare con gli altri colleghi di lavoro. Inoltre, per alcuni punti vendita si valutano persone dotate di una consolidata esperienza pregressa nella grande distribuzione.

Quanto all'inquadramento, verrà impartita un'adeguata formazione sul campo e in alcuni negozi si svolgeranno turni di lavoro a tempo pieno. Nei punti vendita di Lignano Sabbiadoro e Misano Adriatico, invece, si lavorerà solo durante la stagione estiva. I luoghi di lavoro saranno: Casier, Adria, Belluno, Concordia Sagittaria, Mignagola, Camisano, Chioggia, Caerano San Marco, Carpi, Ravenna, Modena, Cento, Misano Adriatico, Bologna, Naturno, Fogliano Redipuglia, Villa Santina, Lignano Sabbiadoro.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Altro addetto molto ricercato è il macellaio e in questo caso l'azienda si rivolge esclusivamente a persone che abbiano già svolto precedentemente questo lavoro o quanto meno che abbiano lavorato nel settore del commercio di beni di largo consumo. Per quanto riguarda invece gli altri requisiti e il contratto di lavoro, valgono le stesse considerazioni fatte per la posizione del gastronomo ma non è previsto lavoro stagionale.

Le sedi di destinazione potranno essere: Casier, Bassano del Grappa, Padova, Belluno, Camisano, Farra di Soligo, San Bonifacio, Ravenna, Parma, Bologna, Fogliano Redipuglia, Malè, Vipiteno, Brunico.

Poi vi è la ricerca di addetti vendita i quali non dovranno possedere esperienza pregressa tranne nel caso in cui fossero impiegati nei reparti ortofrutta e pescheria, dove sarà necessario conoscere il tipo di attività da eseguire nel reparto assegnato. In più il candidato dovrà essere disponibile a orari lavorativi flessibili, con la possibilità che gli venga richiesta la conoscenza della lingua tedesca. L'inquadramento prevede un periodo di addestramento interno e si potrà lavorare sia a tempo parziale che full-time.

Si verrà assegnati ai negozi di: Casier, Caerano, Fogliano Redipuglia, Rovereto, Bolzano, Arco, Tione, Brunico, Bologna.

La domanda di lavoro

Per candidarsi alle Offerte di lavoro bisogna accedere alla pagina web aziendale dedicata alle professioni. Questo è possibile digitando "Despar lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca e cliccando subito dopo il link blu "Lavora con noi - Despar". Comparirà la pagina, dove il pulsante rosso "Scopri annunci" sotto la voce "Punti vendita" condurrà alle quattro regioni in cui sono aperte le posizioni. A questo punto, un click sul pulsante sotto ciascuna regione mostrerà i rispettivi annunci. Non resta che visionarne la descrizione tramite il pulsante verde "invia candidatura" e ultimare l'invio del curriculum cliccando su "Candidati".