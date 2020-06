Dalla pagina web di Esselunga dedicata alle professioni risultano aperte posizioni da addetto alla sorveglianza, cassiere e allievo responsabile in determinate località italiane. Alle selezioni è possibile candidarsi online utilizzando la pagina web dell'azienda.

La rete di punti vendita di Esselunga si estende in Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Lazio, impiegando migliaia di lavoratori.

Figure ricercate

Il ruolo di addetto alla sorveglianza prevede che l'aspirante dovrà vigilare il negozio assegnato per impedire che si verifichino furti o danni alla merce e fare rapporto di ogni intervento effettuato.

Dunque i requisiti per partecipare alla selezione saranno il possesso di: un diploma di scuola superiore, eventuale esperienza precedente in questo campo, una buona capacità nell'uso dei programmi informatici per ufficio, una certa prontezza e in più bisognerà specificare se si è disponili a spostarsi sul territorio nazionale. Quanto all'inquadramento, il lavoro sarà a tempo pieno previo specifico addestramento e si verrà assunti per lavorare nelle province di: Parma, Brescia, Verona, Bergamo, Modena e Como.

Poi vi è la ricerca di cassieri, i quali svolgeranno anche le funzioni tipiche dell'addetto vendita. In particolare, all'interno del reparto di competenza dovranno: rifornire le scaffalature, fare in modo che i prodotti siano esposti regolarmente e che non ci sia la presenza di merce scaduta o derivante da ordini errati, e infine eseguire le operazioni di cassa.

I requisiti per accedere a questa posizione non prevedono il possesso di esperienza acquisita in precedenza ma bisogna avere almeno il diploma o un attestato di qualifica. In aggiunta, sono preferite persone che dimostrino una certa manualità e che siano flessibili, mentre il contratto di lavoro sarà sia a tempo parziale che full-time e con la possibilità di ricevere adeguata formazione teorica e pratica.

Le province di destinazione sono: Firenze, Parma, Varese, Como, Pistoia e Prato.

In ultimo, della ricerca di allievi responsabili si dice che il candidato avrà il compito di gestire autonomamente un negozio dell'azienda, per cui egli deciderà in merito alle scelte logistiche, espositive, dei turni di lavoro dei suoi collaboratori e in aggiunta dovrà verificare se sono stati raggiunti gli obbiettivi di fatturato e il rispetto delle norme hccp.

Tra i requisiti fondamentali vi è il possesso di una laurea, o almeno del diploma, e la disponibilità agli spostamenti in altre sedi dell'azienda. L'inquadramento prevede lo svolgimento di turni lavorativi a tempo pieno e secondo un percorso formativo volto a rendere il lavoratore capace di dirigere un interno supermercato. Infine, si verrà destinati alle province di: Piacenza, Alessandria, Novara, Milano, Mantova, in Versilia, Monza, Prato, Pistoia, Parma, Verbania, Torino, Firenze, Verona, Modena, Bologna, Biella, Brescia, Bergamo, Cremona, Pavia, Varese, Lecco, Como, Asti, Reggio Emilia, Vicenza e Genova.

Come candidarsi online

La domanda di lavoro va effettuata online digitando esselunga lavora con noi su un qualsiasi motore di ricerca in modo da avere accesso alla sezione del sito web aziendale detta Esselungajob.

Da questa bisognerà selezionare negozio nel riquadro denominato area per avere subito a disposizione l'elenco delle posizioni aperte, tra cui quelle descritte sopra. Non resta che scegliere quella di nostro interesse e usare il pulsante blu candidati ora per registrarsi e completare l'invio del proprio curriculum.