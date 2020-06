Casting aperti per la ricerca di piccoli ruoli e figurazioni per un'importante serie televisiva, diretta da Luca Miniero e con Luisa Ranieri e Lunetta Savino nel cast. Sono inoltre aperte le selezioni di figure varie per una web serie di genere didattico con riprese da effettuarsi a Milano.

Una serie televisiva

Per un'importante serie televisiva dal titolo Lolita, con le note attrici Luisa Ranieri e Lunetta Savino tra le interpreti principali, sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di piccoli ruoli e figuranti (sia semplici che speciali). In particolare, per questa serie Rai diretta dal regista Luca Miniero e prodotta da BibiFilm, si cercano i seguenti piccoli ruoli: una bambina di età compresa tra nove e 11 anni, mora, con capelli lunghi e occhi color castano scuro, vivace e atletica, un bambino tra cinque e sette anni, anche lui vivace ma alquanto paffuto, un ragazzo tra 18 e 20 anni, di statura compresa tra 1,70 e 1,75 m, atletico (ma non palestrato) e con fisico asciutto, occhi castani e capelli neri, uomini e donne di origine giapponese e di età compresa tra 20 e 50 anni, ambosessi americani o, quantomeno, dall'aspetto "americano", e di età compresa tra 20 e 60 anni.

Si cercano inoltre ambosessi tra 18 e 70 anni come figuranti. Le riprese si svolgeranno poi a partire dal prossimo mese di luglio in Puglia. Per proporsi per i ruoli occorre allegare un piccolo video di presentazione (girato anche con un semplice smartphone) e indicare anche statura, età, provenienza. Quanti intendono candidarsi come figuranti devono invece indicare taglia di pantaloni e maglia nonché numero di scarpe. Tutti devono comunque inviare anche i propri dati personali e di contatto unitamente ad alcune fotografie, per l'esattezza almeno due (in primo piano e a figura intera, senza occhiali da sole e non in gruppo) scattate al momento dell'inoltro della propria candidatura, che va inviata al seguente indirizzo di posta elettronica casting@ozfilm.it per i ruoli e a figurazioni@ozfilm.it per i figuranti.

Nell'oggetto occorre specificare per cosa ci si propone. Si precisa, inoltre, che si richiede la residenza in Puglia.

Una web serie

Per realizzare una web serie di carattere didattico, le cui riprese verranno poi effettuate tra i prossimi mesi di settembre e di ottobre a Milano, sono in corso le selezioni.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso quattro giovani ambosessi, attori/modelli, di età non superiore a 21 anni ma dall'aspetto adolescenziale, di etnia occidentale, orientale o medio orientale o neri. Gli interessati devono inviare entro il prossimo 26 luglio i propri dati personali e di contatto, allegando alcune foto e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingautorimultimediali@gmail.com.