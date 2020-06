Il Sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha annunciato con un post pubblicato sul suo profilo Facebook l'imminente uscita del tanto atteso maxi bando di concorso al Comune di Roma Capitale, funzionale a reclutare personale amministrativo e personale dirigenziale. Si tratta di un concorso atteso ormai da moltissimo tempo: tuttavia, per il momento, Raggi non specifica una data certa riguarda l'uscita del bando, ma scrive che avverrà nelle prossime settimane. Con questo concorso si andranno a reclutare circa 1.500 unità di personale, che andranno ad aggiungersi alle seimila assunzioni già effettuate, con lo scopo di "consegnare ai cittadini una struttura che sia in grado di fornire servizi efficienti".

Maxi concorso da 1500 assunzioni

Le assunzioni che saranno fatte attraverso questo concorso saranno circa 1,500 e verranno così ripartite:

1470 dipendenti;

42 dirigenti.

Come affermato dal sindaco Virginia Raggi, questo bando di concorso permetterà anche l'introduzione di una nuova figura professionale, quella di "Funzionario Servizi Tecnici", volta al potenziamento della progettazione di opere pubbliche. Al fine di accelerare i processi di digitalizzazione, invece, verranno introdotte 100 unità nel profilo "Servizi informatici e telematici". Secondo quanto riportato da Raggi, il reclutamento di nuovo personale sarà effettuato parallelamente "allo scorrimento delle graduatorie relative a procedure che risultavano paralizzate dal 2010 e che noi abbiamo sbloccato.

Proprio in questi giorni, molte di quelle persone stanno firmando e prendendo servizio".

Nuove entrate per favorire il ricambio generazionale

Il maxi concorso al Comune di Roma Capitale ha come obiettivo principale quello di operare un vero e proprio ricambio di natura generazionale. Secondo i dati riportati da Raggi, infatti, fino a pochi anni fa circa il 40% dei dipendenti comunali ha tra i 50 e i 60 anni: con il nuovo concorso in arrivo, invece, le porte del Comune saranno aperte ai millennials, ovvero ai giovani con meno di 30 anni, in grado di portare "energie e competenze nuove".

Non si conoscono ancora i requisiti necessari per poter partecipare alla selezione, né come saranno strutturate le prove concorsuali in quanto Raggi, nel suo post consultabile sulla sua pagina Facebook ufficiale, non rilascia dettagli in merito.

Sarà necessario attendere le prossime settimane quando il bando di concorso verrà presumibilmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale o reso consultabile sul sito del Comune di Roma.