Poste Italiane sta procedendo a nuove assunzioni per rafforzare il proprio personale durante il periodo estivo.

La ricerca è indirizzata a tutte le province della penisola, per cui le assunzioni avverranno in tutta Italia: le risorse così selezionate verranno inserite con contratto a tempo determinato, presumibilmente della durata di tre o quattro mesi, a seconda delle esigenze dell'azienda. Lo stipendio dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.100 euro mensili circa.

Requisiti di partecipazione

Per poter concorrere all'assegnazione di uno dei posti disponibili per la qualifica di portalettere non sono previsti limiti anagrafici, ma si terrà conto del punteggio che il candidato ha conseguito alla laurea o alla maturità.

Per poter partecipare, infatti, è necessario che il soggetto abbia conseguito una votazione di almeno 70/100 al diploma di maturità e di 102/110 alla laurea.

Si tratta di un requisito fondamentale, in quanto non saranno prese in considerazione le domande prive dei titoli di studio e dei relativi punteggi conseguiti.

È poi indispensabile che il candidato sia idoneo allo svolgimento del lavoro: questo requisito, nell'eventualità di un'assunzione, dovrà essere dimostrato tramite un certificato medico rilasciato dall'ASL di appartenenza.

Modalità di svolgimento della selezione

Secondo quanto previsto nell'annuncio, l'avvio della selezione potrà avvenire in due modalità differenti:

le risorse umane dell'azienda contatteranno telefonicamente il candidato, per invitarlo a svolgere un test di ragionamento logico presso una delle sedi di Poste Italiane;

le risorse umane dell'azienda, tramite mail, invieranno un link al candidato per consentirgli di svolgere il test a distanza.

Il superamento del test permetterà ai potenziali postini di accedere al colloquio conoscitivo, che rappresenta la seconda e ultima fase della selezione.

In ultimo, un requisito indispensabile per l'assunzione è rappresentato dalla capacità del candidato di guidare il motomezzo aziendale, requisito che verrà verificato tramite una specifica prova.

Invio delle domande di partecipazione

Le candidature dovranno essere inviate attraverso l'apposito form disponibile sul sito internet dell'azienda.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

L'annuncio non riporta alcun termine di scadenza per le candidature, il form è attualmente in funzione: per utilizzarlo è necessario recarsi nella sezione "Lavora con noi", cliccare sulla figura professionale alla quale si è interessati - in questo caso sulla voce "portalettere" - e infine utilizzare il tasto "candidati" situato in alto a destra.