Il gruppo di 'Poste italiane' è alla ricerca di personale da inserire nel proprio organico in diversi profili lavorativi. Una opportunità di lavoro per tantissime persone che aspirano a lavorare nel gruppo italiano, il quale ha alle proprie dipendenze 127mila lavoratori. Può essere utile ricordare che Poste italiane si occupa di servizi assicurativi e finanziari, sistemi di pagamento, telefonia mobile, recapito di pacchi e corrispondenza.

Poste italiane ricerca consulenti finanziari laureati in discipline economiche

In particolare il gruppo punta a sviluppare la propria rete commerciale e incrementare l'organico dei portalettere.

Per quanto concerne la diversificazione del business e il piano strategico, Poste italiane è alla ricerca di brillanti laureati in discipline economiche da assumere come consulenti finanziari, la sede di lavoro è l’intero territorio nazionale. Questi ultimi si occuperanno di garantire le attività di promozione e vendita dei servizi assicurativi e finanziari. Ma quali sono i requisiti per questa posizione? In primis la laurea in discipline economiche. Inoltre gli aspiranti consulenti finanziari devono possedere ottime capacità di comunicazione e una buona propensione alla relazione. Infine è necessario conoscere gli strumenti di Office Automation per organizzare in maniera efficace la propria attività lavorativa.

Il Gruppo ricerca anche portalettere da inserire nel proprio organico

Inoltre Poste italiane ricerca anche portalettere in tutta Italia. In questo caso è necessario possedere i seguenti requisiti minimi: diploma di scuola secondaria di secondo grado con voto minimo di 70/100 oppure la laurea, anche triennale, con votazione minima di 102/110; patente di guida in corso di validità utile alla guida del veicolo aziendale; idoneità generale al lavoro suddetto, in caso di assunzione, certificata dal proprio medico curante oppure dall'Asl/Usl di appartenenza; per la sola provincia di Bolzano, patentino del bilinguismo.

I titoli di studio dovranno essere, invece, certificati con la documentazione originale che attesta sia il titolo di studio sia la votazione.

La domanda di candidatura dovrà essere compilata online

Per candidarsi, sia come consulente finanziario sia come portalettere, è necessario collegarsi sul sito ufficiale del Gruppo 'Poste italiane' e aprire la sezione 'posizioni aperte'.

Successivamente bisognerà cliccare sulla posizione desiderata e cliccare sul tasto 'Candidati'. Infine gli aspiranti dovranno iscriversi al sito e completare l'operazione di candidatura.