Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di piccoli ruoli e figurazioni per la realizzazione della nuova stagione della serie televisiva Un passo dal cielo, prodotta da Lux Vide per Rai Fiction e che vede nell'attore Daniele Liotti l'interprete principale.

Sono inoltre aperte le selezioni per ruoli da protagonista per due nuove produzioni cinematografiche che verranno poi girate a Palermo.

Un passo dal cielo

Selezioni attualmente aperte, finalizzate alla ricerca di piccoli ruoli e figurazioni, per la realizzazione della nuova stagione della serie televisiva di successo Un passo dal cielo, in onda sulle reti della Rai, che vede come protagonista l'attore Daniele Liotti.

Le riprese verranno poi effettuate nella zona del Cadore, sulle montagne del bellunese, a partire dal prossimo 13 luglio. In particolare, per questa serie televisiva prodotta dalla casa di produzione Lux Vide per conto di Rai Fiction, la richiesta è attualmente indirizzata nei confronti di ambosessi di età compresa tra cinque e 80 anni.

I casting si svolgeranno il prossimo 3 luglio a Ponte delle Alpi, in provincia di Belluno, presso il "Filò Sant'Andrea", a Piazza Boito, 2, dalle ore 15 alle ore 19, e sabato 4 luglio a Valle di Cadore, sempre nell'ambito della provincia di Belluno, presso la "Sala Polifunzionale" di Via Ferrovia, dalle ore 10 alle 18:30, con pausa pranzo dalle ore 13 alle 14.

Gli interessati, che devono comunque risiedere in Veneto, sono tenuti a presentarsi direttamente, muniti di mascherina, penna, fotocopia della propria carta di identità e del proprio codice fiscale.

I candidati minorenni dovranno essere assolutamente accompagnati da almeno un genitore o dal relativo tutore legale.

Due nuovi film

Casting tuttora in corso anche per la realizzazione di due nuove produzioni cinematografiche. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso due bambini di circa nove anni per ruoli da protagonista.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Le riprese per la realizzazione delle due produzioni cinematografiche verranno effettuate a Palermo.

Le selezioni si svolgeranno in entrambi i casi sabato 4 luglio nel capoluogo siciliano, dalle ore 9 alle 12:30 e ancora dalle 14:30 alle ore 19:30, presso gli spazi del consorzio universitario "Ares", in Via Gaetano Donizetti, 14.

A tale proposito, gli interessati devono presentarsi direttamente il giorno dei casting, accompagnati da almeno un genitore (o da chi ne fa le veci) muniti di un documento di riconoscimento che verrà poi allegato alla liberatoria riguardante, tra l'altro, fotografie e riprese cinematografiche.