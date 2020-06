Casting tuttora aperti per la ricerca di comparse per la realizzazione di due serie televisive, rispettivamente Rocco Schiavone, in onda sulle reti Rai, e I delitti del Barlume, in onda su Sky.

Rocco Schiavone

Per la nuova edizione della celebre serie televisiva in onda sulle reti Rai dal titolo Rocco Schiavone, che vede nel noto attore Marco Giallini l'interprete principale, sono tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di comparse. I prossimi casting si svolgeranno martedì 23 giugno dalle ore 10 alle ore 18, con una pausa dalle 13 alle ore 14, nella sala conferenze del Centro polifunzionale Grand Palace dell'Arena verde di Pollein, in provincia di Aosta.

In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di ambosessi di età compresa tra 18 e 70 anni, tra cui famiglie e coppie di fatto, componenti lo stesso nucleo familiare, uomini tra 30 e 60 anni con smoking e donne della stessa fascia di età con abito lungo da sera, e comunque tutti e tutte con residenza o almeno con domicilio in Valle d'Aosta. A tale proposito, gli interessati devono presentarsi direttamente, muniti di carta di identità, codice fiscale e codice Iban. Le riprese verranno poi effettuate tra i mesi di luglio e agosto di quest'anno. Quanti non sono in grado di essere presenti per la data indicata possono inviare la propria personale candidatura, allegando dati personali e di contatto nonché alcune foto, entro e non oltre il prossimo 29 giugno al seguente indirizzo di posta elettronica: eleonorazappiacasting@gmail.com.

I delitti del Barlume

Casting ancora aperti per la serie televisiva I delitti del Barlume, in onda su Sky e prodotta da Palomar e Sky Cinema. Le riprese si terranno dal prossimo 29 giugno, prevalentemente a Marciana Marina e dintorni, ma si selezionano tuttora uomini e donne di età compresa tra 18 e 78 anni come comparse.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Si cercano poi un uomo tra 27 e 50 anni, di struttura fisica alquanto robusta (taglia superiore alla 58/60) e una donna amante dei gatti, non allergica al loro pelo e residente sull'Isola d'Elba. Si precisa che non sono previsti rimborsi per spese di viaggio e eventuale pernottamento sull'Isola. I casting in questione si svolgeranno esclusivamente online.

Coloro che hanno preso parte a precedenti selezioni per questa serie televisiva sono tenuti anche loro a rinnovare la propria candidatura. Gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, fotografie recenti in primo piano e a figura intera, unitamente ad una copia della propria carta di identità, del codice fiscale e dei dati Iban con nome dell'intestatario, al seguente indirizzo di posta elettronica: elbacomparse@gmail.com.