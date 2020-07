Tra otto giorni, il 14 luglio 2020, scadrà il bando per la procedura straordinaria per l'arruolamento eccezionale, a domanda, di 70 Ufficiali medici per l'Aeronautica, la Marina, e l’Arma dei Carabinieri secondo quanto previsto dall'art. 19 del DL 19 maggio 2020, n. 34.

La composizione del contingente oggetto di selezione

Le procedure straordinarie previste dal citato decreto legge sono finalizzate all’arruolamento di Ufficiali medici, in ferma eccezionale di un anno, così ripartiti: 30 Ufficiali medici appartenenti al Corpo Sanitario Militare Marittimo della Marina con il grado di Sottotenente di Vascello; 30 Ufficiali medici del Corpo Sanitario Aeronautico dell’Aeronautica con il grado di Tenente; 10 Ufficiali medici appartenenti al Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri con il grado di Tenente.

I requisiti richiesti

I requisiti principali richiesti per poter partecipare alla selezioni sono: non aver superato i 45 anni di età; avere conseguito una laurea magistrale in medicina e chirurgia; essere in possesso dell'abilitazione professionale; non essere stato ritenuto non idoneo in modo permanete al servizio militare. Infine, per poter prestare servizio in qualità di medico, i candidati riconosciuti in possesso dell’idonei dovranno essere iscritti all’Ordine professionale oppure dovranno aver presentato la domanda di iscrizione.

Come presentare la domanda di arruolamento

La domanda di arruolamento dovrà essere inviata in modo telematico indicando una sola preferenza per la forza armata prescelta.

Per espletare questa procedura è necessario effettuare la registrazione sul ‘Portale dei concorsi online del Ministero della Difesa’. Unitamente alla domanda, dovrà essere inviato un curriculum vitae, redatto secondo il formato europeo, con la descrizione delle esperienze di studio e professionali acquisite.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Le modalità di arruolamento

I candidati, dopo aver presentato domanda di partecipazione, riceveranno una convocazione, tramite email, per l’espletamento degli accertamenti finalizzati a valutare il possesso dell’idoneità al servizio militare. Nella comunicazione verrà indicata anche la sede di svolgimento dell’accertamento.

Gli aspiranti all’arruolamento ritenuti in possesso dell’idoneità al servizio militare - a seguito del giudizio di idoneità della competente Commissione d’avanzamento - dovranno sottoscrivere la ferma eccezionale di un anno e, quindi, verranno avviati presso gli Enti di impiego.

La tipologia del servizio

Il personale arruolato verrà inviato agli Enti individuati rispettivamente dalla Marina Militare, dall’Aeronautica Militare e dall’Arma dei Carabinieri per la frequenza di un corso informativo. Al personale verrà attribuito il trattamento giuridico ed economico dei parigrado in servizio permanente.