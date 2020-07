Il gruppo Poste Italiane da anni impegnato in attività di distribuzione postale, servizi finanziari e commerciali ricerca consulenti finanziari su tutto il territorio nazionale. La risorsa sarà collocata nei vari uffici di PT dislocati in tutta Italia. Non è richiesta precedente esperienza nel settore finanziario. Il candidato dovrà essere in possesso di una laurea magistrale in economia. L'azienda include tra i requisiti minimi aver conseguito la laurea con una votazione finale pari a 102/110 ma, per tale profilo, non sarà preso in considerazione il voto di laurea. La candidatura dovrà avvenire obbligatoriamente online tramite il sito internet aziendale.

Poste Italiane, i requisiti per diventare consulente finanziario

Il gruppo PT italiane al fine di rinforzare la propria rete commerciale ricerca personale per il settore finanziario in possesso dei seguenti requisiti: laurea magistrale in discipline economiche, ottime doti comunicative e relazionali, raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'azienda e completano il profilo padronanza degli strumenti informatici di office automation.

I consulenti finanziari saranno inseriti in attività di promozione e vendita dei vari prodotti finanziari e assicurativi in un ottica di fidelizzazione dei clienti. L'area professionale di interesse è quella relativa al market/commerciale. Il candidato stipulerà con il gruppo un contratto di apprendistato e la durata sarà definita in corrispondenza a specifiche esigenze aziendali.

Come inviare domanda online

L'azienda ammette un unico iter di selezione, ovvero, telematico tramite l'utilizzo di una piattaforma web dedicata. Non sono ammesse ulteriori o diverse forme di candidatura. Ciascun candidato interessato potrà da qualsiasi motore di ricerca collegarsi al sito ufficiale di Poste Italiane, precisamente in un area dedicata, chiamata: lavora con noi e inviare la propria candidatura.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Entrando in tale sezione sarà possibile visualizzare e valutare tutte le posizioni aperte dell'azienda, cliccando sul codice posizione o posizione si aprirà una schermata riportante i dettagli ( requisiti, conoscenze, attività lavorativa ) del profilo professionale ricercato.

Per i candidati già registrati al sito basterà cliccare il tasto di colore giallo 'candidati' (è posizionato in alto a sinistra).

Per tutti coloro che si candidano per la prima volta dovranno necessariamente registrarsi al portale di Poste Italiane. Successivamente con l'utilizzo del proprio nome utente e password inizierà la fase di compilazione dei dati anagrafici, formativi, esperienze lavorative, indicazione del livello delle conoscenze informatiche e lingue straniere. L'insieme di questi dati sarà fondamentale per la creazione del curriculum vitae e per la conseguente candidatura. Dopo la creazione del curriculum che sarà salvato all'interno del database e potrà essere aggiornato in qualsiasi momento sarà possibile candidarsi anche a più posizioni aperte.