Il gruppo Poste Italiane pubblica offerte di lavoro per consulenti finanziari e commerciali da inserire su tutto il territorio nazionale. Il candidato dovrà essere in possesso di laurea in economia o titolo equipollente. La risorsa valutata idonea dall'azienda stipulerà un contratto di apprendistato della durata massima di tre anni. Non è richiesta precedente esperienza nel settore finanziario o commerciale. Si prevede, infatti, uno specifico percorso formativo durante il quale sarà possibile apprendere il corretto espletamento dell'attività di consulente.

Poste Italiane: i requisiti per candidarsi come consulente finanziario e commerciale

Il consulente all'interno degli uffici di Poste Italiane si occuperà dell'attività di promozione e vendita dei prodotti finanziari e assicurativi del gruppo. Sarà fondamentale sviluppare un approccio lavorativo in linea con i valori e le politiche commerciali aziendali.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: laurea magistrale in discipline economiche, in particolare economia aziendale, economia e commercio, economia e mercati finanziari, scienze statistiche, scienze bancarie e assicurative, economia intermediari finanziari conseguita con votazione minima di 102/110. Completano il profilo ottime doti comunicative, relazionali e di negoziazione, capacità di organizzare l'attività lavorativa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati da Poste Italiane e ottima padronanza degli strumenti di office automation.

Come candidarsi alle offerte di lavoro di Poste Italiane

La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente online. L'invio tramite web del proprio curriculum vitae è l'unico consentito dall'azienda, non sono previste altre modalità di selezione del personale. Ciascun interessato potrà collegarsi da qualsiasi motore di ricerca al sito ufficiale di Poste Italiane, cliccando su un apposito format chiamato 'Lavora con noi'.

All'interno di questa sezione sarà possibile inserire i propri dati anagrafici, formativi, le proprie esperienze lavorative, master, corsi di specializzazione e conoscenza delle lingue creando, così, il proprio curriculum vitae.

Subito dopo al codice posizione 0000247 (posizionato a sinistra della pagina) si potrà inviare la candidatura per la posizione di consulente o qualsiasi altro profilo ricercato.

Il curriculum sarà salvato all'interno del database aziendale e sarà possibile modificarlo in qualsiasi momento, cliccando 'il mio cv' (in alto a destra). La sede di lavoro potrà essere in uno degli uffici postali dislocati in tutta Italia.