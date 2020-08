La catena di supermercati Bennet ricerca personale da inserire presso i propri punti vendita. In particolare ha aperto le selezioni per cassieri, addetti vendita e apprendisti. Non è richiesta alcuna esperienza per candidarsi ai suddetti ruoli e non è indicata una data di scadenza per l'invio del proprio curriculum vitae che dovrà avvenire in modalità telematica.

Lavoro supermercato: Bennet assume cassieri e apprendisti addetti vendita

La posizione di cassiere è aperta anche a risorse che si trovano alla prima esperienza di lavoro, così come per il ruolo di apprendisti addetti vendita, quest'ultimi da assumere, per l'appunto, con contratto di apprendistato.

Le selezioni sono rivolte a entrambi i sessi e riguardano le seguenti province italiane: Alessandria, Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cuneo, Ferrara, Forlì-Cesena, Gorizia, Imperia, Lecco, Lodi, Milano, Monza-Brianza, Novara, Pavia, Piacenza, Pordenone, Torino, Treviso, Udine, Varese, Verbano Cusio Ossola, Vercelli.

Per tutti i punti vendita dell'azienda, inoltre, è possibile inviare la propria candidatura spontanea, dando cioè la propria disponibilità a lavorare senza scegliere una determinata posizione.

Le altre opportunità di lavoro di Bennet e come inviare il proprio cv

Bennet ricerca anche: addetti al reparto freschi nella provincia di Milano, che abbiano capacità di apprendimento, serietà e disponibilità a lavorare su turni e nel week-end; addetti weekend nei punti vendita di Cesano Boscone e Codogno; macellai con esperienza nelle province di Lodi e Milano; allievi da formare per il ruolo di direttore di ipermercato nelle sedi delle province di Monza-Brianza, Novara, Pavia, Piacenza, Pordenone, Torino, Treviso, Udine, Varese, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Alessandria, Cuneo, Ferrara, Forlì-Cesena, Gorizia, Imperia, Lecco, Lodi, Milano, Bergamo, Biella, Brescia, Como; allievi e store manager nelle sedi di Milano e Monza-Brianza.

Per la sede di Montano Lucino, in provincia di Como, sarà selezionato un perito elettrotecnico: la figura si occuperà del coordinamento progettuale impiantistico elettrico. L'aspirante deve aver conseguito un diploma di perito elettrotecnico ed esperienza pregressa nell'ambito impiantistico elettrico, oltre alle competenze sulle normative riguardanti gli impianti elettrici e le corrispondenti certificazioni.

Per inviare il proprio curriculum vitae e candidarsi a tutte le suddette proposte di lavoro è necessario collegarsi sul sito ufficiale di Bennet nella sezione "Lavora con noi", in seguito basterà scegliere la posizione e la provincia d'interesse.