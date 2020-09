Selezioni in corso nella catena di distribuzione alimentare Eurospin. Le assunzioni riguardano addetti alle vendite e assistenti di filiale che saranno inseriti nei vari punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale. Per le sedi di Pescara e Nereto (Teramo), sono aperte le assunzioni per assistenti di filiale, mentre per gli store di Foggia e Noci (Bari) si ricercano addetti alle vendite.

Eurospin continua la campagna assunzioni

Eurospin è una catena operante nel settore della grande distribuzione che si avvale della collaborazione di oltre 7mila dipendenti, attivi nei vari punti vendita presenti in Italia.

Nonostante ciò, non si fermano le assunzioni della catena che mira ad ampliare i propri organici al fine di garantire servizi di qualità alla clientela e favorire la crescita economica. Periodicamente, infatti, Eurospin apre le assunzioni per varie figure professionali, ricercando personale anche senza esperienza che verrà inserito in alcuni percorsi formativi miranti allo sviluppo delle proprie capacità nell'ambito vendite.

Avviate le selezioni per assistenti di filiale

Per i punti vendita di Pescara e Nereto (Teramo) si ricercano assistenti di filiale che saranno responsabili della corretta gestione del punto vendita e del raggiungimento degli obiettivi commerciali. Le risorse, infatti, si occuperanno dell'approvvigionamento della merce, della programmazione degli orari e della corretta applicazione delle strategie aziendali.

Per questa posizione non viene richiesto alcun titolo di studio, ma i candidati dovranno avere un'esperienza maturata nel settore della grande distribuzione organizzata, ottime capacità organizzative, attitudine al problem solving, affidabilità e capacità al team working.

Si ricercano addetti alle vendite

Avviate le assunzioni anche per addetti alle vendite che, invece, saranno inseriti nel reparto ortofrutta negli store di Foggia e Noci, in provincia di Bari. In questo caso, le risorse dovranno occuparsi dell'accoglienza e dell'assistenza alla clientela, fornendo le informazioni necessari sui prodotti di Eurospin, delle operazioni di incasso e di resi e della sistemazione della merce nei bancali, oltre alla corretta tenuta del layout merceologico.

Anche per questa posizione non viene richiesto nessun diploma né alcuna esperienza pregressa, ma sarà necessario essere in possesso di grande senso di responsabilità, affidabilità, capacità relazionali e comunicative, capacità di adattamento, attitudine al lavoro in team e una disponibilità a lavoro su turni e nei giorni festivi. Le risorse dovranno essere in possesso della patente B e auto muniti. Tutti gli interessati alle assunzioni in Eurospin potranno inoltrare la propria candidatura esclusivamente online.