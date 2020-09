L'azienda italiana Mutti, specializzata nelle conserve alimentari e in particolare nella produzione di polpe, passate, concentrati e pelati, cerca risorse da adibire a diverse mansioni all’interno dei propri stabilimenti nel periodo di trasformazione del pomodoro fresco che va da luglio fino al 30 settembre. Le domande per candidarsi all'offerta di lavoro devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica.

Tipologia di contratto e i requisiti per accedere alla selezione

Nel periodo di trasformazione del pomodoro (dal 1 luglio al 30 settembre) Mutti cerca operai da inserire nell'azienda con un contratto di lavoro a tempo determinato stagionale.

La durata dei contratti, dunque, sarà variabile a seconda delle esigenze produttive dell'azienda. Le selezioni, in particolare, sono indirizzate all'assunzione di operai stagionali per la campagna di produzione del pomodoro.

Per potersi candidare alla suddetta offerta lavorativa è necessario aver compiuto 18 anni, essere automuniti e dare la propria disponibilità per il lavoro su turni. Le sedi del lavoro sono Oliveto Citra in provincia di Salerno (in via Zona Industriale) Montechiarugolo in provincia di Parma (in via Traversetolo 28 nella frazione Piazza), non è indicata una data di scadenza per l'invio della propria candidatura.

Lavoro Mutti: è possibile inviare la propria candidatura spontanea

Oltre alla suddetta offerta di lavoro, Mutti dà la possibilità, a coloro che desiderano lavorare presso l'azienda, di inviare una candidatura spontanea per inserirsi nel career center del gruppo.

Tali candidature inviate saranno conservate e mantenute attive nella banca dati della società per due anni.

Qualora il curriculum vitae e il profilo professionale dell'aspirante dovesse interessare e risultare in linea con i profili che Mutti sta cercando, l'aspirante sarà contattato direttamente dall'azienda per sostenere un colloquio.

Come inviare la propria domanda in modalità telematica

Coloro che sono interessati all'offerta di lavoro di Mutti dovranno inoltrare la propria candidatura, assicurandosi di inserire tutte le informazioni richieste, sul sito ufficiale dell'azienda, nella sezione "Lavora con noi".

Sarà consentito inviare la propria domanda soltanto una volta. Le istanze raccolte saranno usate per la formazione degli organici stagionali. Dopo aver effettuato una preselezione delle domande pervenute, l’ufficio personale contatterà alcuni degli aspiranti per un colloquio conoscitivo in azienda.Tutte le candidature inoltrate saranno cancellate dal database il 31 dicembre di ogni anno.