La Banca d'Italia ha pubblicato un bando di concorso relativo all'assunzione di 30 unità di personale da assumere mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La ricerca è orientata verso 25 esperti laureati in ingegneria e 5 esperti laureati con orientamento nelle discipline statistiche.

Requisiti di partecipazione

Per poter partecipare alla selezione, è necessario che i candidati interessati siano in possesso di determinate caratteristiche richieste nel bando di concorso, tra cui:

cittadinanza in Italia;

maggiore età;

idoneità fisica;

godimento di diritti civili e politici;

non aver tenuto comportamenti incompatibili con le mansioni da svolgere presso la Banca d'Italia.

Per quanto riguarda i titolo di studio, per concorrere per uno dei posti riservati al profilo di esperto laureato in ingegneria, sarà necessario il possesso del titolo di laurea in ingegneria gestionale, modellistica matematico- fisica per l'ingegneria o in altra disciplina equiparabile a quelle citate.

E' necessario, inoltre, che il titolo sia stato conseguito con un punteggio non inferiore a 105 su 110.

Per il profilo di esperto in discipline statistiche, invece, è richiesto un titolo di laurea, conseguito con punteggio di almeno 105 su 110, in statistica economica, finanziaria e attuariale, scienze statistiche, scienze statistiche attuariali, matematica, fisica o in discipline equiparabili.

Le prove concorsuali

La procedura concorsuale sarà articolata in due fasi: una scritta, l'altra orale.

La prova scritta si terrà a Roma e consisterà in quattro quesiti a risposta sintetica relative a materie indicate nel programma d'esame e in un elaborato in lingua inglese.

Quella orale, invece, verterà sulle materie indicate nel programma, sulla lingua inglese e sull'analisi di casi pratici.

I risultati saranno resi noti ai candidati direttamente sul sito della Banca d'Italia e tale comunicazione avrà natura di notifica a tutti gli effetti.

Modalità di invio della domanda di partecipazione

Le candidature dovranno essere inviate in modalità telematica entro il 27 ottobre, attraverso il form appositamente predisposto sul sito di Banca d'Italia: non saranno prese in considerazione domande pervenute attraverso modalità differenti.

Ciascun candidato potrà inviare la propria domanda per un solo profilo: in caso di più domande, sarà presa in considerazione quella inviata per ultima: a tal fine, faranno fede la data e l'orario registrati dalla piattaforma informatica.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute da parte di coloro che non presentano uno o più requisiti richiesti nel bando.