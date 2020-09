Kìron, azienda che si occupa di mediazione creditizia attraverso una rete di agenzie, ha attualmente aperto le posizioni per consulente junior e senior nel campo creditizio e assicurativo: figure professionali ricercate nelle sue varie filiali sparse sul territorio nazionale. Per candidarsi è necessario accedere all'area dedicata al lavoro del sito web aziendale e il requisito base per partecipare alla selezione consiste nel possesso di un diploma di scuola superiore, o della laurea. Non c'è un limite di scadenza per l'invio del curriculum.

Il consulente junior

Il consulente junior è il primo ruolo selezionato da Kìron e dal suo portale del lavoro si può prendere come esempio la ricerca di tale figura per le agenzie presenti in Campania.

Nello specifico, il candidato sarà affiancato per sei mesi da un tutor esperto per apprendere le tecniche di vendita di prodotti finanziari come: mutui, cessioni del quinto, prestiti personali, polizze assicurative vita e ramo danni. Per esercitare tutte le attività relative a questa posizione, sarà necessario possedere un diploma o una laurea e la capacità di relazionarsi con il pubblico. Il contratto di lavoro somministrato sarà come agente con partita Iva, la retribuzione sarà commisurata al livello di esperienza e si andrà a lavorare nelle filiali delle seguenti regioni: Lazio, Umbria, Lombardia, Sardegna, Campania, Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Sicilia, Calabria, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Veneto e Toscana.

Si precisa che sul sito web delle professioni per ogni regione vengono indicate le province di destinazione.

Il consulente senior

Nel caso del consulente senior, lo stesso esempio riportato prima per la Campania mostra come i compiti da eseguire sono gli stessi affidati alla posizione junior, la differenza sta nel fatto che essendo più esperto il candidato verrà subito impiegato sia nella ricerca di nuovi clienti sia nella gestione di quelli già presenti nel portafoglio aziendale.

Per questo motivo, oltre ai titoli di studio menzionati sopra, è gradita una consolidata esperienza in questo settore. Per quanto riguarda l'inquadramento, la retribuzione e i luoghi di lavoro, valgono le medesime condizioni previste per la figura neofita.

La candidatura

Per candidarsi alle offerte di lavoro dell'azienda in questione è necessario digitare "Kiron lavora con noi" su qualsiasi motore di ricerca e cliccare il link "Lavora con noi".

A questo punto, si aprirà la pagina web delle carriere la quale riporta subito l'elenco dei consulenti ricercati; lista che contiene anche tutte le filiali a cui si verrà assegnati. Per finire, un click sulla propria scelta mostrerà la descrizione dei requisiti più il modulo online da riempire con i dati del curriculum.