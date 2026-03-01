Negli ultimi mesi gli episodi di violenza legati al calcio stanno tornando con preoccupante frequenza. Non si tratta più soltanto di tensioni isolate fuori dagli stadi, ma di situazioni che coinvolgono autostrade, aree di servizio, centri urbani.

A farne le spese sono spesso automobilisti e cittadini che nulla hanno a che vedere con le rivalità sportive. Il clima si è fatto più acceso e ogni trasferta, in alcuni casi, diventa un potenziale punto critico per l’ordine pubblico.

Altri scontri in autostrada tra tifosi

L’ennesimo segnale è arrivato nella mattinata di oggi, domenica 1 marzo, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Padula e Sala Consilina.

Qui si sono fronteggiate le tifoserie di Frosinone e Savoia, entrambe in viaggio per seguire le rispettive squadre impegnate fuori casa.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, un autobus con a bordo sostenitori del Frosinone, diretti in Calabria per la sfida delle 15 contro il Catanzaro, sarebbe stato bersagliato mentre transitava nei pressi dello svincolo di Padula. Il mezzo sarebbe stato stato colpito dal lancio di pietre da parte di individui con il volto coperto che, stando ai primi accertamenti, sarebbero riconducibili all’area ultras del Savoia. La formazione di Torre Annunziata era attesa a Vibo Valentia per l’incontro di Serie D contro la Vibonese e poteva contare su circa 500 tifosi al seguito.

La situazione ha creato momenti di forte pericolo. Diverse auto in transito si sono ritrovate in mezzo al caos, con frenate improvvise per evitare persone sulla carreggiata e oggetti lanciati. Solo per circostanze favorevoli non si sono registrati incidenti o feriti.

Sull’accaduto stanno lavorando la Digos della Questura di Salerno e la Polizia Stradale, che stanno cercando di capire se si sia trattato di un’azione organizzata oppure di un incontro casuale degenerato rapidamente. Fino ad oggi non risultavano tensioni particolari tra le due tifoserie. Il Savoia, attualmente impegnato nel campionato di quarta serie, è tornato negli ultimi anni sotto i riflettori anche per le vicende societarie: dopo la rifondazione del 2021, il club è controllato dalla Casa Reale Holding Spa, di cui è azionista di riferimento Emanuele Filiberto di Savoia, presidente onorario della società.

L’episodio riaccende l’attenzione su un tratto autostradale già teatro, lo scorso ottobre, di gravi scontri tra tifosi di Casertana e Catania, che portarono a 30 denunce e al blocco del traffico per ore. Un segnale chiaro: la sicurezza intorno agli eventi sportivi resta una priorità non più rinviabile.