Concorso bandito dall'ospedale San Giovanni di Roma che mette a disposizione102 posti per Assistente amministrativo. Verranno selezionati esclusivamente coloro che sono in possesso di diploma, il contratto proposto sarà invece a tempo indeterminato. La domanda per le candidature dovrà avvenire esclusivamente in forma telematica entro e non oltre il 22 novembre: la procedura va eseguita tramite la pagina dedicata nel sito ufficiale dell'ospedale San Giovanni - Addolorata di Roma, all'interno della quale si possono trovare tutte le informazioni dettagliate sul concorso in oggetto.

I requisiti necessari per partecipare al concorso

I requisiti necessari per poter partecipare al concorso sono i seguenti: essere cittadino italiano o dell'Unione Europea, avere l'idoneità fisica, godere dei diritti civili e politici, non aver perso il diritto di voto, non essere mai stato licenziato da Pubbliche Amministrazioni, non essere mai stato interdetto da pubblici uffici, aver conseguito il diploma di secondo grado, non avere condanne penali.

Le prove da sostenere

La prima prova da sostenere sarà esclusivamente selettiva, darà la possibilità di effettuare una scrematura e stabilirà coloro che effettivamente prenderanno parte al concorso. Le tre prove (scritta, pratica e orale) saranno molto importanti al pari della valutazione dei titoli in possesso di ogni singolo candidato.

La commissione esaminatrice avrà 100 punti a disposizione che saranno così distribuiti: 30 punti per i titoli in possesso, 70 punti per la qualità delle prove d'esame. Quest'ultime, a loro volta, saranno così giudicate: 30 punti relativamente allo scritto, 20 punti per la pratica, 20 punti per la parte orale.

La valutazione dei titoli sarà così effettuata: 5 punti per i titoli di carriera, 5 punti per i titoli accademici e relativi allo studio, 2 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici, 18 punti relativamente al proprio curriculum formativo e professionale.

Le materie d'esame

Le materie d'esame oggetto del concorso in oggetto saranno elementi di diritto amministrativo e costituzionale, tutela della privacy, diritto d'accesso, trasparenza, prevenzione corruzione, elementi in materia di appalti, conto economico e stato patrimoniale, principi contabili e contabilità analitica, responsabilità civile, contabile, disciplinare e penale relativamente ai dipendenti, normative sanitarie dell'ordinamento regionale e nazionale, elementi contrattuali relativi alla dirigenza e quelli attinenti al personale non dirigente del Sistema Sanitario Nazionale: un ultimo spazio verrà infine dedicato al codice comportamentale dei dipendenti del pubblico impiego.