Folletto ricerca 800 nuovi incaricati alla vendita a domicilio in tutta Italia. Si può inviare la propria candidatura entro la fine del 2020. Attiva in Italia dal 1938, la Vorwerk è da decenni sinonimo di cura della casa. Il sistema di pulizia per la casa Folletto viene distribuito esclusivamente col canale di vendita porta a porta: 4.000 agenti ogni anno entrano in contatto con oltre due milioni e mezzo di famiglie, che possono avvalersi di una rete di assistenza di oltre 400 centri assistenza autorizzati e di 45 Vorwerk Point.

Selezioni in tutta Italia

L’azienda Folletto prevede di inserire complessivamente 130 nuovi agenti di vendita in Lombardia.

Tra Piemonte e Valle d’Aosta si cercano 60 agenti, 20 in Liguria, 65 in Veneto, 15 in Trentino Alto Adige, 15 in Friuli Venezia Giulia, 60 in Emilia Romagna, 20 nelle Marche, 50 in Toscana, 10 in Umbria, 75 nel Lazio. Al sud gli agenti richiesti sono 100 per la Campania, 20 tra Abruzzo e Molise, 50 in Puglia, 10 in Basilicata, 25 in Calabria, 60 in Sicilia e 20 in Sardegna.

Folletto: importante la predisposizione alla relazione

Ai candidati è richiesta una predisposizione alla relazione determinazione oltre a una forte motivazione e serietà professionale. Non è richiesta alcuna esperienza particolare. La formazione aziendale prevista ha l'obiettivo di trasferire ai nuovi entrati le competenze giuste.

Si lavorerà affiancati dall’azienda con una formazione continua, supporto nello svolgimento dell’attività. L’inquadramento contrattuale offerto da Folletto è quello degli incaricati alla vendita a domicilio, ovvero lavoratori autonomi con o senza partita Iva. La ricerca di nuovi agenti di vendita è estesa a tutta Italia.

Per candidarsi è necessario consultare follettofamily.it, cliccare sul banner “Diventa Agente Folletto” e compilare il modulo che consente di richiedere un colloquio nella zona di lavori preferita.

Il direttore commerciale: 'percorso di inserimento qualificato e gratuito'

"In questo momento di ripartenza l'azienda punta sulle persone" ha sottolineato riguardo la selezione Branko Petrovic, direttore commerciale di Folletto definendo nel dettaglio alcuni aspetti della ricerca di agenti di vendita a domicilio con una selezione aperta fino alla fine del 2020.

"I nostro obiettivo è formare professionisti esperti - ha aggiunto - garantendo loro un percorso di inserimento lavorativo qualificato e gratuito che prevede momenti di formazione in aula, in modalità digitale e sul campo. L'azienda offre un percorso strutturato, per poter mettersi alla prova sul campo da subito e contare di fare i primi guadagni".