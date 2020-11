RGIS, multinazionale americana leader nei servizi di inventario, sta selezionando sul territorio nazionale figure professionali per ricoprire il ruolo di addetti all'inventario. Le assunzioni attivate dall'azienda interessano molte regioni, dal Piemonte alla Campania. Nel dettaglio tutte le informazioni da conoscere, i requisiti richiesti per ricoprire la mansione e la modalità per candidarsi.

Chi è RGIS

RGIS, acronimo di Retail Grocery Inventory Services, è stata fondata da Thomas J. Nicholson nel 1958 per fornire ai negozi di alimentari un’alternativa valida ed economica all’inventario svolto internamente.

Nel giro di pochi anni l'azienda ha iniziato a condurre inventari negli Stati Uniti per poi aprire uffici in tutto il mondo, espandendosi anche in altri settori. Oggi RGIS conta 34.000 impiegati, è presente in più di 40 paesi ed effettua 1400 inventari al giorno per aziende di ogni tipologia e dimensione: grandi catene e magazzini, negozi di alimentari e minimarket, negozi di abbigliamento e centri commerciali.

Le posizioni aperte

Scorrendo le Offerte di lavoro attive sul sito di RGIS compare la ricerca di personale da inquadrare nel profilo di addetto all'inventario. La risorsa, a seguito di un periodo di formazione, dovrà occuparsi del conteggio dei prodotti esposti nei negozi, supermercati e magazzini dei clienti dell'azienda tramite l'uso di un lettore elettronico.

Per i candidati è prevista formazione retribuita sul campo, opportunità di crescita e possibilità di lavorare in posti diversi ogni giorno. Per quanto riguarda i requisiti, negli annunci non sono presenti riferimenti ad uno specifico titolo di studio né esperienza pregressa nel ruolo, ma si richiede:

disponibilità a lavorare su turni flessibili in orari pomeridiani, serali e notturni;

in orari pomeridiani, serali e notturni; disponibilità a brevi spostamenti sul territorio regionale e nazionale con i mezzi aziendali.

L'inserimento dei candidati avverrà tramite contratto a chiamata per i clienti RGIS delle seguenti città: Roma, Perugia, Ancona, Padova, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Firenze.

Come candidarsi

La candidatura per le posizioni aperte può essere inoltrata dal sito ufficiale di RGIS, tramite la sezione 'Lavora con noi'. Selezionando l'annuncio per la sede interessata è possibile leggere le informazioni inerenti alla professione e registrarsi per un colloquio di gruppo. Attualmente le posizioni aperte sono solo quelle per addetto all'inventario, ma è opportuno monitorare gli annunci perché l'azienda prevede opportunità professionali anche nella gestione delle squadre presenti in tutto il mondo.

Nella sezione Carriere del sito, infatti, è possibile candidarsi - in caso di posizioni aperte - anche nei seguenti settori: amministrazione​, vendite, supporto informatico, risorse umane e reparto finanziario​.