Si prospettano nuove assunzioni in Campania: il Comune di Anacapri ha indetto un concorso per la selezione di quattro diplomati da inserire nel settore amministrativo a tempo indeterminato. La scadenza è prevista per il 7 dicembre 2020.

Requisiti generali e specifici per partecipare al concorso

I profili ricercati dal Comune di Anacapri sono quattro istruttori amministrativi ed è prevista un'assunzione a tempo indeterminato.

Per poter partecipare al concorso, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali: essere cittadini italiani (o di uno stato dell'UE), essere maggiorenni, essere in possesso dei diritti politici e civili, essere in regola con gli obblighi di leva, non avere condanne penali, essere idonei fisicamente per la mansione richiesta, non essere stati licenziati presso una pubblica amministrazione, essere in possesso della patente B.

Per la figura di istruttore amministrativo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: conoscenza base dell'informatica e diploma di maturità. I requisiti citati devono essere posseduti alla data di scadenza del bando per l'inoltro della domanda di partecipazione al concorso. Se viene a mancare anche solo uno di questi requisiti, si provvederà alla risoluzione del rapporto lavorativo.

Selezione e domanda di partecipazione

La selezione verrà effettuata tenendo conto dei titoli in possesso e di tre prove a cui i candidati saranno sottoposti: due esami scritti ed un colloquio orale. La prima prova scritta prevede un questionario a risposta multipla sulle discipline inserite nel programma d'esame.

La seconda prova scritta è incentrata su un elaborato tecnico-pratico relativo al profilo professionale per cui ci si candida. Il colloquio orale, infine, verte sulle materie presenti nel programma d'esame. Chi intende partecipare al concorso dovrà inoltrare la domanda entro il 7 dicembre.

Per la figura di istruttore amministrativo, la domanda deve essere inoltrata attraverso la procedura online presente sul sito del Comune di Anacapri.

La modalità online per iscriversi al concorso è l'unica considerata valida dal Comune di Anacapri. Non sono ritenute valide altre modalità di iscrizione, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Oltre alla domanda di partecipazione, è necessario inoltrare la ricevuta del pagamento relativo alla tassa concorsuale di dieci euro e 33 centesimi, il curriculum vitae, una copia del documento d'identità, il riepilogo dei titoli di studio e di titoli utili ai fini della valutazione, una copia degli attestati dei titoli ed eventuali titoli di riserva utili in caso di parità.