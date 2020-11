L'azienda multinazionale Ikea è di origine svedese, specializzata nella distribuzione di mobili e oggetti per la casa a prezzi mediamente abbordabili, Al momento l'azienda è alla ricerca, per alcune sedi italiane, di nuove figure da inserire nei negozi come addetti alla vendita, al magazzino e all'area ristorazione.

Ikea cerca personale: ecco quali sono i requisiti e gli incarichi da ricoprire

La multinazionale svedese è alla ricerca di nuovo personale in tutta Italia da inserire nel settore delle vendite, al magazzino e alla ristorazione. In particolare si ricerca personale in grado si ricoprire i seguenti ruoli:

- Addetti alle vendite: dovranno occuparsi delle varie mansioni legate alle operazioni di vendita, in particolare avranno il compito di assistenza al cliente, controllare che la merce venga rifornita e prezzata in modo corretto in negozio e sostenere iniziative per facilitare la vendita dei prodotti in offerta.

Le competenze richieste sono: capacità di gestione alla vendita al dettaglio, capacità analitiche e informatiche, capacità di approccio positivo con la clientela clientela e abilità comunicative e organizzative.

- Addetto al magazzino: dovrà occuparsi delle operazioni di carico, scarico e stoccaggio della merce, assicurare la disponibilità dei prodotti e ottimizzare l'efficienza del flusso di merci. I requisiti richiesti sono: esperienza in ambito logistico, capacità di lavorare a livello tattico e operativo e capacità di collaborazione e di creare rapporti interpersonali.

- Addetti alla ristorazione: dovranno occuparsi del controllo dei prodotti, soddisfare le richieste del cliente, affiancare e supportare il team nella preparazione del menu del giorno, assicurare la corretta gestione del prodotto con particolare riferimento agli aspetti di igiene e pulizia, assicurare la pulizia della propria area di lavoro e garantire il corretto funzionamento delle attività di ristorazione.

Competenze richieste: capacità di organizzazione al lavoro, capacità di collaborazione e di lavorare in team, attenzione per i dettagli, passione per il cibo, flessibilità e disponibilità a lavorare su turni e buone capacità relazionali e comunicative.

Il gruppo Ikea offre opportunità di lavoro sia ai candidati con diversi livelli di carriera, sia ai giovani senza alcuna esperienza lavorativa, pronti a iniziare uno stage sulle varie sedi situate sul territorio nazionale.

lkea assume periodicamente nuove figure da inserire con contratto a tempo determinato e indeterminato oppure sotto forma di tirocinio a seconda delle esigenze. Inoltre, la multinazionale offre anche un programma formativo del personale per accrescere le conoscenze e le competenze professionali del collaboratore.

Ikea cerca nuovi dipendenti: ecco come candidarsi

L'aspirante candidato dovrà essere in possesso di un diploma di scuola superiore. Per inviare la propria candidatura basterà collegarsi sul portale ufficiale Ikea e selezionare l'area dedicata "Lavora con Noi" dove voce sono indicate tutte le posizioni aperte nelle varie Regioni e i relativi dettagli.