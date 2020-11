Un importante piano assunzioni è stato varato dalla Nestlé per l’inserimento di 1.450 giovani presso tutte le sedi aziendali italiane, oltre all’erogazione di 1.400 stage. La nota multinazionale dell’alimentazione, che opera in 187 paesi del mondo con oltre duemila marchi, tra globali e locali, ha annunciato l’iniziativa che si inserisce nell’ambito del progetto ‘Nestlé Needs YOUth’, varato nel 2013 e operativo a livello mondiale con l’obiettivo di contrastare la disoccupazione giovanile.

Assunzioni Nestlé, 1.450 posti di lavoro entro il 2025

L’iniziativa di Nestlé, che porterà all’assunzione di 1.450 giovani entro il 2025, oltre all’attivazione di 1.400 stage presso tutte le sedi della multinazionale in Italia, è stata illustrata dal Presidente e Amministratore Delegato Gruppo Nestlé Italia e Malta, Marco Travaglia, che ha sottolineato come da tempo l’azienda sia impegnata a supportare concretamente i giovani, avendo già assunto, in questo anno comunque difficile dal punto di vista economico, 180 under 30 e attivando 80 stage nelle diverse sedi del Gruppo, per non parlare dei programmi di collaborazione avviati con startup e giovani imprenditori.

Non è mancato, da parte del Presidente Travaglia, un accenno alla situazione venutasi a creare a causa dell’attuale pandemia e al forte impatto che ha avuto anche nella organizzazione di aziende di grandi dimensioni come la Nestlé nella quale, secondo Marco Travaglia, i giovani dovranno rivestire un ruolo da protagonisti. Da qui il supporto offerto alle nuove generazioni dal Gruppo Nestlé che rischiano di essere quelle maggiormente penalizzate dalle ripercussioni in ambito economico, sociale e lavorativo dell’emergenza sanitaria.

Le posizioni aperte e come candidarsi alle offerte di lavoro Nestlé

Le annunciate nuove assunzioni di Nestlé verranno effettuate, come di consueto, attraverso il sito aziendale, dove vengono pubblicate sia le Offerte di lavoro che gli stage disponibili.

Le assunzioni, inolte, riguarderanno sia l’area produttiva, nei diversi siti operativi in Italia, che commerciale, grazie ai numerosi punti vendita dei marchi prodotti e commercializzati dall’azienda (ad esempio le boutique Nespresso), fino al commerciale a al management per i candidati laureati in economia.

Si prevedono posizioni disponibili anche nell’area digitale, diventata centrale, anche per Nestlé, per quanto riguarda le strategie di marketing.

Attualmente, le posizioni aperte nell’area ‘Carriere’ del sito aziendale, si riferiscono soprattutto alle aree commerciale, marketing, comunicazione e IT per le sedi di Assago (Mi), Cagliari, Benevento, Trento, Verona, Casalecchio di Reno (Bo), Bufalotta (Roma), Roncadelle (Bs).