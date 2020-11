L'azienda cosmetica Wycon SpA, attiva nel mercato del make up e dei trattamenti per viso e corpo, con sede legale a Milano e sede corporate a Nola (Napoli), ricerca differenti figure professionali. L'azienda ricerca principalmente persone dinamiche, ambiziose e che amano cimentarti ogni giorno in sfide nuove.

Wycon: posizioni aperte

In questo periodo dell'anno, anche in vista delle festività natalizie, l'azienda ricerca differenti figure professionali per la copertura di posti di lavoro nei negozi del brand situati in tutta Italia. La maggior parte delle offerte proposte dell'azienda si riferisco ad addetti alla vendita.

I candidati ideali dovranno avere una reale conoscenza della cosmetica e del make up. Le sedi di lavoro sono Perugia, Venezia, Foggia e Nola (Napoli). Inoltre si ricercano anche assistenti alle vendite per stage nelle sedi di Aprilia (Latina), Roma, Portogruaro, Milano, e Corigliano Calabro (Cosenza). Si precisa che le/i tirocinanti da inserire dovranno avere una forte passione per il make up e spiccate doti comunicative e relazionali.

Inoltre sono aperte anche posizioni per store manager che abbiano esperienza nel ruolo o nella posizione di vice Responsabile di punto vendita. Le sedi di lavoro per tale mansione sono: Palermo, Como, Rimini, Roma, centro commerciale Valecenter Marcon (Venezia) e centro commerciale Bellavita Roma.

Come candidarsi

Per tutte le altre posizioni aperte è consigliabile consultare il sito aziendale della Wycon nell'apposita sezione "lavora con noi" da cui è possibile scegliere le offerte disponibili. Nella sezione retail si segnalano ulteriori annuncio di lavoro per due nuove aperture di negozi a Padova e presso il centro commerciale Fiordaliso di Rozzano in Provincia di Milano.

Le candidature per i su elencati profili professionali dovranno essere inviate al seguente indirizzo email a job@wyconcosmetics.com. Nell'oggetto della mail dovrà essere inserito il titolo della posizione per la quale ci si candida. Nell'email, oltre ad allegare il proprio curriculum vitae, si dovrà aggiungere anche una lettera di presentazione.

Il personale incaricato alla selezione del personale valuterà il vostro curriculum vitae e, se ritenuto in linea con quanto ricercato dall'azienda, vi contatterà per un colloquio conoscitivo. Nel caso in cui il colloquio abbia un esito positivo, potreste essere assunti con un contratto di lavoro inizialmente a tempo determinato.