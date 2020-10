L'agenzia per il lavoro Openjobmetis sta cercando e selezionando 300 tra infermieri e operatori socio-sanitari (Oss) in tutta Italia. L'offerta di lavoro andrà a coprire le esigenze di impiego di ospedali privati, centri di riabilitazione, case di cura, residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e assistenza dei pazienti in ambito domiciliare e in regime di libera professione. Sono previsti spostamenti ridotti per fare il colloquio: infatti, le selezioni si svolgeranno presso tutte le 130 filiali di Openjobmetis presenti in Italia. Le regioni con maggiori opportunità di lavoro sono Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Marche, Lazio e Abruzzo.

Offerte di lavoro: assunzioni di 200 infermieri e 100 operatori socio-sanitari

Dei 300 posti in ambito sanitario, la ricerca riguarda nello specifico 200 infermieri e 100 operatori socio-sanitari. Tuttavia, tra le comunicazione dell'agenzia del lavoro, figurano varie opportunità a Roma e Pescara e relativi ambiti territoriali. In tutto, nelle due province, saranno 70 le assunzioni, 40 infermieri e 30 Oss. Il reclutamento è affidato alla Divisione Sanità di Openjobmetis che mirerà ad affidare alle strutture sanitarie il personale qualificato per far fronte alla situazione emergenziale dovuta alla diffusione del coronavirus. Inoltre, fa sapere l'azienda, le assunzioni saranno finalizzate al potenziamento delle strutture sanitarie, con interessamento anche dei reparti delle terapie intensive e le aree di pronto soccorso.

I candidati che supereranno il colloquio saranno assunti con contratto a tempo determinato, con l'obiettivo dell'inserimento diretto in azienda e stabilizzazione del contratto stesso.

Come candidarsi all'offerta di lavoro per 300 tra infermieri e Oss

Oltre al contratto di assunzione, altre informazioni sono fornite nell'offerta di lavoro per i benefit legati soprattutto allo spostamento da una città all'altra di infermieri e operatori socio-sanitari.

Nella proposta, infatti, si legge che viene offerta una formazione dedicata, la consulenza riguardante gli aspetti contributivi e fiscali, il supporto per il trasferimento e pacchetti di vantaggi consistenti, soprattutto, in agevolazioni e sconti di vario genere per carburante, assicurazione, viaggi e palestre.

Chi volesse presentare la propria candidatura dovrà inviare il curriculum vitae all'indirizzo email reclutamentosanita[@] openjob.it. Tra i requisiti richiesti, l'iscrizione alla Fnopi (la Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche), mentre prima della presa di servizio nella struttura, i professionisti che saranno selezionati dovranno sottoporsi al controllo contro la positività al coronavirus tramite tampone naso-faringeo.