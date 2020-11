MediaWorld, nota catena di distribuzione tedesca (ma presente in diversi paesi europei, Italia compresa), specializzata nella vendita di elettronica ed elettrodomestici di consumo, cerca personale da inserire in alcuni punti vendita presenti a Roma. Nel dettaglio, l'azienda MediaWorld è alla ricerca di addetti al magazzino da inserire in sei punti vendita presenti nella Capitale. I punti vendita sono i seguenti:

viale della Primavera;

Lunghezza;

Fiumicino;

Bufalotta;

via Pandolfi De Rinaldis;

Gran Roma.

Come si legge sulla pagina dedicata alle offerte di lavoro dell'azienda, per potenziare l'organico degli addetti al magazzino, MediaWorld cerca profili che abbiano esperienza nell'utilizzo del carrello elevatore (sia uomo a bordo che a terra).

Per candidarsi si deve essere in possesso del patentino per l'utilizzo del carrello elevatore (ovviamente ancora in corso di validità). Inoltre è richiesta esperienza nella movimentazione dei carichi sia con carrello elevatore che con transpallet. Come precisato nella sezione "Lavora con Noi" presente sul sito MediaWorld, è gradita la propensione a lavorare in un ambiente dinamico e flessibilità con gli orari di lavoro.

Una volta inseriti in organico, gli addetti al magazzino si occuperanno di:

Imballare la merce;

Spostare la merce;

Scaricare merci in ingresso;

Verificare documenti di trasporto;

Sistemare la merce scaricata all'interno del punto vendita;

Organizzare e prepare gli ordini in uscita.

Offerte di lavoro MediaWorld a Roma, come candidarsi

MediaWorld ai nuovi assunti offre un contratto di lavoro part-time.

Come precisato nei requisiti prima elencati, l'azienda richiede flessibilità con gli orari di lavoro. Gli addetti al magazzino lavoreranno infatti su turni anche durante i weekend. Per candidarsi occorre visitare il sito MediaWorld e in particolare la sezione "Lavora con Noi" (reperibile al seguente indirizzo mediamarketspa.altamiraweb.

com) e successivamente cliccare (in alto a destra) sul tasto "Invia Curriculum". Dopo aver compilato i vari campi presenti nel form (oltre quelli anagrafici anche quelli riguardanti le precedenti esperienze professionali e relativi dettagli), bisognerà allegare anche una foto personale e un curriculum (in formato PDF).

Gli interessati all'offerta di lavoro proposta da MediaWorld potranno ripetere la procedura per i sei punti vendita di Roma che cercano addetti al magazzino da inserire nell'organico dell'azienda. Completata la procedura per l'inoltro della domanda bisognerà aspettare la chiamata dell'azienda che fisserà, secondo disponibilità, un colloquio con il candidato.