Nuove opportunità di lavoro in Euronics. Il Gruppo, operante in Europa nella distribuzione di prodotti elettronici di consumo e di elettrodomestici, costantemente avvia processi di selezione di nuovo personale nell'ottica di ampliamento del proprio organico sia in sede che nei punti vendita. Attualmente presente in 31 paesi Europei e con con oltre 11.500 negozi dislocati territorialmente in più di 30 nazione, il Gruppo apre le selezioni in Italia per le figure professionali di addetto/a alle vendite, alla cassa, al magazzino e direttore di punto vendita.

Gli interessati alle Offerte di lavoro messe a disposizione da Euronics posso inviare la candidatura per partecipare alle selezioni esclusivamente online, sul sito internet ufficiale dell'azienda.

Nella sezione Euronics "Lavora con noi", infatti, è possibile prendere visione delle posizioni lavorative attive e candidarsi a quella che meglio soddisfa le proprie preferenze.

L'addetto alle vendite

Euronics è a caccia di addetti alle vendite, ambosesso, da inserire negli store del Gruppo presenti sul territorio italiano. La figura si occuperà di gestire e assistere la clientela in tutte le fasi del processo di acquisto in modo da rendere piacevole l'esperienza di acquisto dei potenziali acquirenti. Inoltre, curerà le attività espositive e organizzative del punto vendita in cui sarà chiamato ad operare oltre che occuparsi della disposizione dei prodotti all'interno del negozio al fine di renderne migliore ed efficace la vendita stessa. In aggiunta, garantirà il raggiungimento degli obiettivi di vendita assegnati rispettando le indicazioni ricevute dal direttore dello store.

Euronics richiede ai candidati alla mansione la partecipazione attiva nel comprendere e risolvere eventuali problemi tecnici segnalati dai clienti, ottime doti relazionali, comunicative e di problem solving.

Nessun titolo di studio o esperienza è invece indicata dal Gruppo per avere accesso al ruolo che verrà retribuito in modo commisurato allo svolgimento della mansione.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

La figura di magazziniere

Altra risorsa ricercata dal Euronics è quella di addetto/a al magazzino. I candidati prescelti saranno responsabili di tutte le attività connesse al magazzino: assicurare in ricevimento della merce in entrata, provvedere alla gestione delle spedizioni ed elaborare la relativa documentazione. Altresì, contribuiranno ad organizzare la predisposizione dei prodotti all'interno dei negozi seguendo le indicazioni impartite dagli addetti al punto vendita.

Anche in questo caso, il Gruppo precisa che la candidatura alla posizione richiede il possesso di alcuni requisiti:

Precedente esperienza nella gestione del magazzino;

Ottime doti relazionali e comunicative;

Capacità di auto organizzazione.

Nessun titolo di studio invece è richiesto per candidarsi all'offerta di lavoro.

L'addetto cassa

L'addetto alla cassa, che lavorerà negli store Euronics, sarà chiamato ad adempiere tutte le procedure di incasso fornendo, al tempo stesso, assistenza alla clientela in merito ai pagamenti e ad eventuali servizi aggiuntivi (es. finanziamenti). Fra le tante responsabilità dovrà assicurare le attività di incasso del punto vendita oltre a trasferire i dati delle stesse all'amministrazione. Si occuperà di gestire correttamente le operazioni inerenti a resi, cambi merce e possibili reclami sui prodotti da parte degli acquirenti garantendo, in sostanza, un'adeguata assistenza ai clienti allo scopo di renderne possibile la fidelizzazione.

La ricerca di Euronics è indirizzata a candidati che abbiano competenze nella gestione della cassa, siano orientati al risultato e dimostrino di avere capacità relazionai e comunicative.

Come inviare la candidatura in Euronics

Candidarsi alle posizioni aperte da Euronics è molto semplice. Basta recarsi sulla pagina ufficiale aziendale e visitare la pagina relativa alle carriere. Nella sezione "Lavora con noi", gli interessati a qualsiasi offerta di lavoro possono prendere visione delle caratteristiche e requisiti richiesti per prendere parte alle selezioni. Una volta scelta la posizione più affine al proprio profilo, il passo successivo consiste nell'effettuare la registrazione al sito ufficiale per poter compilare il form online di candidatura.

Euronics offre ai potenziali candidati, che dispongono di un account Linkedin, la possibilità di effettuare la registrazione utilizzando il social network.