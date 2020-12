Supermercati Alì è una realtà in crescita e sta effettuando diverse selezioni di personale per vari punti vendita italiani. L'obiettivo è quello di ampliare il proprio organico in diversi negozi. Vediamo quali sono al momento le selezioni aperte nella catena di punti commerciali.

Alì supermercati assunzioni: possibilità per addetti alla vendita e macellai

Ci sono diverse posizioni aperte in questo periodo per i supermercati Alì. La catena cerca personale, anche senza esperienza diretta nel settore, ma che abbia però la capacità di sapere lavorare in gruppo con capacità e spirito di iniziativa.

L'azienda in questa fase ha posizioni aperte per addetti alla macelleria che saranno inseriti in punti vendita dell'alto padovano.

Le figure selezionate si dovranno occupare dell'intera filiera della carne dal controllo delle merci al taglio della carne fino al servizio alla clientela. Un addetto al reparto macelleria è selezionato anche per il punto vendita di Bassano del Grappa.

Per il punto vendita di Rossano Veneto si selezionano degli addetti alle vendite. Le risorse saranno avviate alla professione e servono flessibilità oraria, disponibilità a lavorare nel fine settimana e buona predisposizione al contatto col pubblico.

Addetti alle vendite sono cercati anche per la zona di Vicenza in particolare per i punti vendita di Dueville, Monticello Conte Otto, Vicenza, Montecchio Maggiore, Sovizzo. Anche in questi casi servono flessibilità oraria e disponibilità nel week end.

Alì assume: si cercano diplomati in materie enogastronomiche

Per il punto vendita di Mestre, supermercati Alì cerca due giovani risorse con il diploma in materie enogastronomiche o similare per settore della carne. I candidati ideali per l'azienda sono dei giovani con l'intenzione di imparare e che abbiano buone doti comunicative e relazionali per interagire con clientela e colleghi.

Aspetto importante: non è richiesta esperienza specifica, si valutano anche candidature alla prima esperienza.

Alì cerca poi per uno dei centri logistici di Padova un responsabile di magazzino. La risorsa, in collaborazione con la direzione si occuperà di assicurare il regolare funzionamento del deposito e il corretto rifornimento dei punti vendita.

Come candidarsi per le posizioni aperte ai Supermercati Alì

Chi è intenzionato a candidarsi può verificare le posizioni aperte nel sito di Alì supermercati e compilare l'apposito modulo. Le persone saranno ricontattate dal Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane se il profilo è in linea con le posizioni cercate.