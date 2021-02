JustEat è alla ricerca di personale in tutta Italia e sta selezionando diverse figure in vista di nuove assunzioni. La ricerca è rivolta anche a diplomati senza esperienza. Fra le figure ricercate vi sono: rider o addetti consegne, senior operation coordinator, expansion operations specialist; head of sales (logistics), driver coordinator, city operations manager, inside sales, account executive. Non è previsto un termine per candidarsi e gli interessati possono fare domanda sulla pagina online dedicata alle Offerte di lavoro del gruppo, seguendo le indicazioni per l’invio del curriculum. Occorre poi compilare il form online presente sempre nella sezione "Lavora con noi".

La ricerca è aperta a entrambi i sessi.

Just Eat avvia nuove assunzioni per rider o fattorini e senior operation coordinator

L'attività di addetto alle consegne o rider è indipendente e flessibile, da gestire in totale autonomia. Per iniziare basta prima registrarsi sul portale web dedicato agli addetti alle consegne, dove viene prevista una sorta di messa a disposizione, e compilare i form, dando la propria disponibilità a essere chiamati per le consegne. Si può scegliere quando consegnare in base alla disponibilità e all'orario che si preferisce. Una volta caricati i documenti richiesti, si può iniziare l’attività di consegna in qualsiasi momento. Basta infatti solo avere uno smartphone con un piano dati attivo, uno zaino e un mezzo proprio per effettuare le consegne.

Non è necessaria una pregressa esperienza. Il pagamento è settimanale con accredito diretto sul conto corrente. Le sedi sono in tutt'Italia.

Quanto alla posizione di senior driver coordinator o cooordinatore capo, fra i requisiti richiesti occorre avere una formazione professionale completa di diploma universitario e/o da uno a tre anni di esperienza lavorativa in aziende di consegna o ristorazione.

Fra le mansioni previste ci sono anche quelle di motivare e guidare i colleghi per raggiungere i KPI giornalieri, gestire le operazioni complessive, assicurarsi che le attività quotidiane vengano eseguite correttamente, concentrarsi sul miglioramento della qualità e sul taglio dei costi; supportare la pianificazione a lungo termine e i piani di crescita.

Indispensabile quindi conoscere Microsoft Excel, Office e i fogli Google. Occorre esser disponibili a lavorare su turni, anche i fine settimana e serali. La sede di lavoro è Milano.

Il driver coordinator invece deve avere più di un anno di esperienza in un ruolo di rilievo (capoturno, capo reparto). Lo stesso infatti sarà l’elemento chiave per il team nello svolgimento delle attività quotidiane di food delivery. Dovrà quindi garantire che tutte le persone coinvolte ricevano le informazioni e le attrezzature necessarie per il loro lavoro, risolvere eventuali problemi che rallentano le consegne, gestire con cura inventario e attività di amministrazione. Indispensabile avere una buona capacità a lavorare su più turni, compresi i fine settimana e serali.

Il city operations manager o responsabile dell'insieme dei processi aziendali deve invece possedere i seguenti requisiti: formazione professionale con esperienza lavorativa di tre-quattro anni e/o laurea.

Egli è infatti responsabile dell'intero servizio di food delivery di Just Eat takeaway. I compiti che deve svolgere sono: gestire complessivamente le operazioni nelle città; assicurarsi che le attività quotidiane vengano eseguite senza intoppi gestendo i membri del team responsabili del turno; pianificare in anticipo per far crescere e migliorare le operazioni di consegna del cibo. Sedi di lavoro sono a Modena, Milano, Ferrara e Rimini, Genova.

Cercasi head of sales (logistics), inside sales, account executive

Per la prima figura occorre aver conseguito una laurea in management, economia o simile e aver maturato un'esperienza di gestione di un team di vendita.

L'head of sales o capo dei venditori si occupa di gestire il team di logistica delle vendite e costruire la migliore scelta nella logistica di ristoranti per i consumatori Italiani. Stabilisce obiettivi di vendita in collaborazione con il country manager e il regional sales manager e guida il team per raggiungerli e analizza e ottimizza i processi per aumentare le prestazioni di vendita. La sede di lavoro è Milano.

L'inside sales o venditore interno invece deve avere un'esperienza di vendita telefonica (di 2-3 anni minimo), costanza e determinazione e la capacità di raggiungere gli obiettivi. Tale risorsa deve essere attenta alla soddisfazione del ristorante nella fase post vendita del servizio tramite l’analisi dei dati. La sede di lavoro è Milano

L'account executive o responsabile invece deve essere appassionato di Just Eat, motivato con un approccio laborioso e attivo, deve avere un acume commerciale, capacità di comunicazione e negoziazione con una profonda comprensione delle dinamiche del settore della ristorazione.

L'account executive sarà responsabile della gestione dei ristoranti partner che generano il massimo valore per Just Eat. Il candidato prescelto diventerà un addetto alle vendite professionale in grado di dimostrare coerenza nei risultati all'interno di un ruolo di vendita; individuando soluzioni innovative al fine di creare valore aggiunto per i ristoranti in portafoglio. La sede di lavoro è a Firenze\Pisa.